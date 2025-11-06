Antena Căutare
Ce rugăciune se rostește de Sfinții Mihail și Gavril. Marea sărbătoare este prăznuită pe 8 noiembrie

Anul acesta marea sărbătoare pică într-o zi de sâmbătă, iar creștinii se pregătesc intens pentru rugăciune, spovedanie, dar și pentru pomenirea morților.

Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 12:48
Sfinții Mihail și Gavril sunt prăznuiți în fiecare an pe data de 8 noiembrie atât de credincioșii ortodocși, cât și de cei greco-catoloci.

Cei doi sunt considerați conducătorii cetelor de îngeri, dar și călăuzele sufletelor spre Rai, iar în această zi sfântă oamenii țin momente de reculegere și de pomenire pentru cei care au plecat din această lume.

Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele

Ce rugăciune se rostește de Sfinții Mihail și Gavril. Marea sărbătoare este prăznuită pe 8 noiembrie

Anul acesta marea sărbătoare pică într-o zi de sâmbătă, iar creștinii se pregătesc intens pentru rugăciune, spovedanie, dar și pentru pomenirea morților. Mulți români merg la biserica pentru a se împărtăși, dar și pentru a duce colivă, colaci, vin, dar și alte preparate pe care le împart apoi cu ocazia „Moșilor de Arhangheli”.

Potrivit tradițiilor și a credințelor din popor, Sfântul Arhanghel Mihail este ocrotitorul celor bolnavi, arătându-se drept un înger al dreptății Dumnezeiești, iar Sfântul Arhanghel Gavril este cel care aduce veștile bune, fiind simbolul bucuriei și binecuvântării.

Românii obișnuiesc să înalțe rugăciuni către sfinți pentru a le mulțumi, dar și pentru a le cere ajutor, iertare și ocrotire în viața de zi cu zi.

Iată una dintre cele mai puternice rugăciuni pe care creștinii le rostesc în ziua de 8 noiembrie, potrivit Doxologia.ro:

„Sfinte și mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, care cel dintâi în­tre îngeri stai dinaintea Treimii celei negrăite, sprijinul și păzitorul neamu­lui omenesc, care ai zdrobit în Ceruri cu oștile tale capul prea-trufașului dia­vol și rușinezi pururea pe pământ răutatea și viclenia lui, la tine alergăm cu cre­dință și ne rugăm ție cu dragoste: fii pavăza nestricată și coif tare Sfintei Bi­serici și neamului nostru dreptcredincios, păzindu-ne cu spada ta purtătoare de fulgere de toți vrăjmașii văzuți și ne­văzuți.

Nu ne lăsa pe noi, o, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără ajutorul și ocrotirea ta, pe cei ce lăudam astăzi sfântul tău nume. Iată că, deși mult gresiți suntem, nu voim să pierim întru fărădelegile noastre, ci să ne întoarcem la Domnul, ca să ne călăuzească spre lucruri bune. Luminează mințile noastre cu lumina feței lui Dumnezeu, care strălucește tot­deauna pe fruntea ta ca un fulger la arătare, ca să putem pricepe care este voia lui Dumnezeu, bună și desăvârșită, în ceea ce ne privește, și să cunoaștem toate câte se cuvine nouă să le facem și câte să le trecem cu vederea și să le părăsim. Întărește-ne cu harul Domnu­lui voința slabă și dorirea lipsită de vla­gă, că întărindu-ne în legea Domnului, să încetăm a ne mai primejdui cu cu­getele pământești și cu poftele trupești, aplecându-ne, după asemănarea copii­lor lipsiți de minte, către frumusețile degrabă pieritoare ale lumii acesteia și uitând în chip nesăbuit cele veșnice și cerești de dragul celor stricăcioase și pământești.

Postul Crăciunului 2025. Când începe și ce zile cu dezlegare la pește sunt în calendarul creștin-ortodox

Mai presus de toate acestea, cere de Sus pentru noi duhul adevăratei po­căințe, întristarea cea nefățarnică după Dumnezeu și zdrobirea pentru păcatele noastre, ca zilele ce ne-au mai rămas din această viață trecătoare să le chel­tuim nu spre plăcerea simțurilor și hrănirea patimilor noastre, ci întru îndrep­tarea cu lacrimi de credință și zdrobire a inimii, cu nevoințele curăției și cu bineplăcutele fapte ale milostivirii.

Iar când se va apropia ceasul sfârșitului nostru, al slobozirii din legăturile aces­tui trup pieritor, nu ne lasă pe noi, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără de apă­rare împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri și obișnuiesc a împiedica urcușul sufletului omenesc la cele de Sus, ca păziți fiind prin tine, fără m­piedicare să ajungem în sălașurile prea-slăvite ale Raiului, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.

Și învrednicindu-ne a vedea prealuminatul chip al Preabunului nos­tru Domn și Stăpân, și căzând cu la­crimi la picioarele Lui, cuprinși de bucu­rie și umilin a sa strigăm: slava Ție, Preaiubitul nostru Mântuitor, Care pen­tru preamultă dragoste pe care o ai față de noi, nevrednicii, ai binevoit a trimi­te pe îngerii Tăi ca să slujească mân­tuirii noastre! Amin!”

Când pică Paștele în 2026. Datele exacte pentru Paștele Ortodox și Catolic

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

