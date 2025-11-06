Sfinții Mihail și Gavril sunt prăznuiți în fiecare an pe data de 8 noiembrie atât de credincioșii ortodocși, cât și de cei greco-catoloci.
Cei doi sunt considerați conducătorii cetelor de îngeri, dar și călăuzele sufletelor spre Rai, iar în această zi sfântă oamenii țin momente de reculegere și de pomenire pentru cei care au plecat din această lume.
Citește și: Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Ce rugăciune se rostește de Sfinții Mihail și Gavril. Marea sărbătoare este prăznuită pe 8 noiembrie
Anul acesta marea sărbătoare pică într-o zi de sâmbătă, iar creștinii se pregătesc intens pentru rugăciune, spovedanie, dar și pentru pomenirea morților. Mulți români merg la biserica pentru a se împărtăși, dar și pentru a duce colivă, colaci, vin, dar și alte preparate pe care le împart apoi cu ocazia „Moșilor de Arhangheli”.
Potrivit tradițiilor și a credințelor din popor, Sfântul Arhanghel Mihail este ocrotitorul celor bolnavi, arătându-se drept un înger al dreptății Dumnezeiești, iar Sfântul Arhanghel Gavril este cel care aduce veștile bune, fiind simbolul bucuriei și binecuvântării.
Românii obișnuiesc să înalțe rugăciuni către sfinți pentru a le mulțumi, dar și pentru a le cere ajutor, iertare și ocrotire în viața de zi cu zi.
Iată una dintre cele mai puternice rugăciuni pe care creștinii le rostesc în ziua de 8 noiembrie, potrivit Doxologia.ro:
„Sfinte și mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, care cel dintâi între îngeri stai dinaintea Treimii celei negrăite, sprijinul și păzitorul neamului omenesc, care ai zdrobit în Ceruri cu oștile tale capul prea-trufașului diavol și rușinezi pururea pe pământ răutatea și viclenia lui, la tine alergăm cu credință și ne rugăm ție cu dragoste: fii pavăza nestricată și coif tare Sfintei Biserici și neamului nostru dreptcredincios, păzindu-ne cu spada ta purtătoare de fulgere de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți.
Nu ne lăsa pe noi, o, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără ajutorul și ocrotirea ta, pe cei ce lăudam astăzi sfântul tău nume. Iată că, deși mult gresiți suntem, nu voim să pierim întru fărădelegile noastre, ci să ne întoarcem la Domnul, ca să ne călăuzească spre lucruri bune. Luminează mințile noastre cu lumina feței lui Dumnezeu, care strălucește totdeauna pe fruntea ta ca un fulger la arătare, ca să putem pricepe care este voia lui Dumnezeu, bună și desăvârșită, în ceea ce ne privește, și să cunoaștem toate câte se cuvine nouă să le facem și câte să le trecem cu vederea și să le părăsim. Întărește-ne cu harul Domnului voința slabă și dorirea lipsită de vlagă, că întărindu-ne în legea Domnului, să încetăm a ne mai primejdui cu cugetele pământești și cu poftele trupești, aplecându-ne, după asemănarea copiilor lipsiți de minte, către frumusețile degrabă pieritoare ale lumii acesteia și uitând în chip nesăbuit cele veșnice și cerești de dragul celor stricăcioase și pământești.
Citește și: Postul Crăciunului 2025. Când începe și ce zile cu dezlegare la pește sunt în calendarul creștin-ortodox
Mai presus de toate acestea, cere de Sus pentru noi duhul adevăratei pocăințe, întristarea cea nefățarnică după Dumnezeu și zdrobirea pentru păcatele noastre, ca zilele ce ne-au mai rămas din această viață trecătoare să le cheltuim nu spre plăcerea simțurilor și hrănirea patimilor noastre, ci întru îndreptarea cu lacrimi de credință și zdrobire a inimii, cu nevoințele curăției și cu bineplăcutele fapte ale milostivirii.
Iar când se va apropia ceasul sfârșitului nostru, al slobozirii din legăturile acestui trup pieritor, nu ne lasă pe noi, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără de apărare împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri și obișnuiesc a împiedica urcușul sufletului omenesc la cele de Sus, ca păziți fiind prin tine, fără mpiedicare să ajungem în sălașurile prea-slăvite ale Raiului, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.
Și învrednicindu-ne a vedea prealuminatul chip al Preabunului nostru Domn și Stăpân, și căzând cu lacrimi la picioarele Lui, cuprinși de bucurie și umilin a sa strigăm: slava Ție, Preaiubitul nostru Mântuitor, Care pentru preamultă dragoste pe care o ai față de noi, nevrednicii, ai binevoit a trimite pe îngerii Tăi ca să slujească mântuirii noastre! Amin!”
Citește și: Când pică Paștele în 2026. Datele exacte pentru Paștele Ortodox și Catolic