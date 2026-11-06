Un jackpot Powerball de 847 de milioane de dolari a fost câștigat în New Jersey. Află unde a fost cumpărat biletul și câți bani va încasa norocosul după taxe.

Un bilet câștigător de 847 de milioane de dolari la loto a fost vândut într-unul dintre cele mai bogate orașe din SUA | Shutterstock

Un bilet câștigător la loteria Powerball, în valoare de 847 de milioane de dolari, a fost vândut într-unul dintre cele mai bogate orașe din statul New Jersey, Statele Unite ale Americii. Biletul norocos a fost achiziționat de la un magazin alimentar din Montvale, localitate în care venitul mediu al gospodăriilor depășește 178.000 de dolari, potrivit datelor recensământului american. Prin comparație, venitul mediu al gospodăriilor din SUA este de aproximativ 87.460 de dolari.

Un american a câștigat 847 de milioane de dolari la loto

Montvale este cunoscut și pentru prezența unor importante companii și sedii corporative. De această dată, însă, orașul a intrat în atenția publicului datorită unui câștig uriaș la loterie, care ar putea schimba complet viața unei persoane.

Biletul a ghicit toate cele șase numere extrase, devenind câștigătorul unui jackpot de 847 de milioane de dolari. Potrivit oficialilor loteriei, acesta este al nouălea cel mai mare premiu din istoria Powerball.

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Cum poate fi încasat premiul de 847 de milioane de dolari

Persoana care deține biletul câștigător nu a fost identificată până în prezent. Aceasta are posibilitatea de a alege între două variante pentru încasarea premiului.

Prima presupune primirea jackpotului integral de 847 de milioane de dolari, plătit în rate pe parcursul a 29 de ani. A doua variantă este plata unică, în numerar, în valoare de 363,1 milioane de dolari, înainte de aplicarea taxelor, scrie The New York Post.

Indiferent de opțiunea aleasă, câștigătorul va trebui să plătească impozite considerabile. Potrivit loteriei din New Jersey, se aplică rețineri fiscale federale de peste 24%, la care se adaugă un impozit de 8% către stat, deoarece premiul depășește pragul de 500.000 de dolari.

Un alt detaliu important este că legislația din New Jersey permite câștigătorilor la loterie să își păstreze anonimatul pe termen nelimitat. Astfel, chiar dacă premiul va fi revendicat, identitatea norocosului ar putea să nu fie făcută niciodată publică.

Până joi după-amiază, biletul nu fusese încă revendicat. Proprietarul acestuia are la dispoziție un an pentru a solicita premiul, înainte ca dreptul de încasare să expire.

Al doilea cel mai mare jackpot câștigat în New Jersey

Premiul de 847 de milioane de dolari reprezintă al doilea cel mai mare jackpot câștigat vreodată în statul New Jersey, potrivit directorului executiv al Loteriei din New Jersey, James A. Carey.

Recordul este deținut de un bilet Mega Millions în valoare de 1,128 miliarde de dolari, cumpărat în martie 2024 de la magazinul ShopRite din Neptune.

Numerele extrase la tragerea Powerball de miercuri seară au fost 15, 34, 41, 53 și 56, iar numărul Powerball roșu a fost 21. Câștigătorul are acum șansa de a intra în istoria loteriei americane cu unul dintre cele mai mari premii acordate vreodată.