Un elev în vârstă de 16 ani a reușit să uimească Bucureștiul cu gestul pe care l-a făcut duminică, pe 15 iunie 2025. Povestea a ajuns pe internet și a stârnit numeroase reacții.

Un adolescent în vârstă de 16 ani a reușit să impresioneze numeroase persoane cu gestul pe care l-a făcut, la scurt timp după ce a găsit un telefon mobil într-un autobuz. Întâmplarea a fost povestită pe Reddit și a stârnit umeroase reacții și laude și chiar și polițiștii au fost impresionați.

Un elev de 16 ani a uimit tot Bucureștiul cu gestul său! Nici măcar polițistului nu i-a venit să creadă ce a făcut băiatul

În viața fiecărui român a existat măcar o situație în care și-a pierudt o geantă, un portofel sau un telefon mobil. Uneori, obiectele rătăcite sau uitate sunt găsite sau cineva le returnează adevăratului proprietar, dar sunt și situații când obiectele pierdut nu mai sunt niciodată găsite.

Un bărbat și-a uitat telefonul într-un autobuz 301 al STB. S-a dat jos din vehicul și a realizat abia târziu cele întâmplate. Soarta a făcut ca un elev în vârstă de 16 ani să găsească telefonul mobil și să îl ducă la secția 6 de Poliție. Dispozitivul a ajuns ulterior la proprietarul său, care a fost impresionat de bunătatea băiatului. Potrivit acestuia, chiar și polițiștii de la secție au fost impresionați de gestul tânărului.

Iată mai jos mesajul publicat de bărbatul care și-a uitat telefonul în autobuz, dar care ulterior l-a găsit datorită acestui tânăr în vârstă de 16 ani:

„Faith in humanity restored! Thank you! Politistul a zis ca un pusti de 16 ani a returnat telefonul meu. L-am uitat in 301, in drum spre Romana si l-am recuperat de la sectia 6. Si politistul a fost surprins, aparent nu primesc telefoane pierdute prea des si cand primesc, nu sunt aduse de adolescenti.Ce sa zic? Kid, thank you! Fac si o sa fac si eu cat de mult bine pot. Sa ai o viata faină!”, a scris bărbatul pe Reddit, mesajul fiind preluat de cei de la b365.ro.

Gestul este cu atât mai lăudabil cu atât telefonul era un model de ultimă generație, extrem de scump.

„Un gest de normalitate care merita share-uit si celebrat, pentru ca da, nu e normalitatea tuturor in 2025, din pacate”, „Good job, kid!”, „Mai sunt și copii educați. Bravo”, „ E frumos ca mai găsești oameni cu caracter. Bravo”, au fost doar câteva dintre mesajele transmise de internauți.

