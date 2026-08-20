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Un medic specializat în oncologie și hematologie a ajuns să muncească în construcții, în Tulcea! Cum s-a ajuns aici

sUn medic oncolog și hematolog din Tulcea a ajuns să lucreze în construcții, chiar dacă Spitalul Județean duce lipsă de medici! Află cum s-a ajuns la o asemenea situație. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 August 2026, 12:12 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 14:44
Descoperă cum a ajuns medicul să lucreze pe șantier, în construcții | sursa foto: Shutterstock
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Aceasta este incredibila situație a unui tânăr din Tulcea, care a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și rezidențiatul în oncologie și hematologie la un institut de specialitate din București.

Ulterior, tânărul medic a ajuns să lucreze în construcții în Tulcea, deși Spitalul Județean duce lipsă de medici. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre această situație cel puțin surprinzătoare a lui Mihai Grigoraș.

Un medic specializat în oncologie și hematologie pediatrică a ajuns să muncească în construcții, în Tulcea! Cum s-a ajuns la o asemenea situație

Mihai Grigoraș este din Tulcea, dar a ales să facă facultatea de medicină la București, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Ulterior, rezidențiatul l-a făcut în oncologie și hematologie pediatrică, însă nu a ajuns să lucreze într-un spital, așa cum probabil s-ar fi așteptat mulți.

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Tânărul s-a întors acasă în Tulcea și a ajuns să lucreze în construcții, deși Spitalul Județean duce lipsă de medici.

„După ce am terminat studiile, am fost pus într-o situaţie extrem de dificilă, pentru că trebuia să-mi câştig existenţa. Am lucrat în construcţii ca muncitor necalificat, am cărat materiale, am montat schele, am făcut operaţiuni de bază, şmirgheluire, aplicare de adeziv, var, treburi de acest gen. Documentul oficial atestă în mod explicit că absolvenţii acestei specializări vor fi certificaţi ca medici specialişti în pediatrie, dar în practică acest lucru este imposibil", a dezvăluit Mihai Grigoraș pentru Agerpres.

Situația bizară în care se află tânărul tulcean este confirmată și de un document oficial semnat de reprezentanți ai Ministerului Sănătății, citat de președinta Colegiului medicilor Tulcea, Emilia Stamate: „Angajații specializării Oncologie și hematologie pediatrică vor fi certificați ca medici pediatrie, oncologie și hematologie pediatrică, medici având calificarea de a efectua și gărzi de specialitate, precum și de a acorda îngrijiri pediatrice. Totuși, această specialitate nu conferă competența de a practica pediatrie generală sau de a oferi îngrijiri medicale curente, în afara domeniului oncologie și hematologie pediatrică, susține Ministerul Sănătății. Adică, se contrazice de la o frază la alta”.

Practic, tânărul medic specializat în oncologie și hematologie pediatrică a descoperit faptul că are o specializare ce nu îi oferă dreptul de liberă practică.

Președinta Colegiului medicilor Tulcea, Emilia Stamate, a subliniat faptul că Spitalul Județean Tulcea se confruntă de mulți ani cu un deficit de medici specialiști și a evidențiat faptul că trebuie găsite o soluție pentru ca doctorii cu specializări ce nu au drept de liberă practică să poată fi angajați în zonele unde se duce lipsă de medici și unde nu există centre universitare.

„Eu am tot trăit până acum cu speranța că voi găsi la un moment dat un loc de muncă pe specializarea mea, iar în gândul meu a fost: de ce să aplic pentru șomaj când eu sunt capabil să muncesc, să ajut într-un mod concret țara noastră și copiii noștri. De fapt, despre asta vorbim, despre viitorul României, în final. (...) Nu este normal ca un copil să parcurgă 300 de kilometri ca să primească o rețetă pentru un antibiotic sau ca să fie tratat pentru o complicație oncologică. Nu e normal, pentru că există riscul degradării stării pacientului în timpul transportului și chiar de deces, de ce să nu spunem?”, a explicat doctorul Mihai Grigoraș.

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