Un român a decis să își petreacă vacanța la Năvodari, dar când a ajuns pe plajă s-a umplut de nervi și a răbufnit. Descoperă ce l-a scos din minți pe turist.

Vara este perioada preferată a românilor pentru a-și petrecere concediile. Unii aleg să meargă la munte, însă cei mai mulți optează pentru litoral. În acest an, un român a optat pentru o vacanță la Năvodari, însă ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat s-a transformat într-o porție generoasă de nervi, ce a lăsat un gust amar. Descoperă ce l-a scos din minți pe român, atunci când a ajuns pe plajă.

Un român a înnebunit de furie când a ajuns pe plajă, la Năvodari! Ce l-a scos din minți pe turist

Printre cele mai îndrăgite stațiuni de pe litoralul românesc se numără Mamaia, Vama Veche, Eforie, Saturn și Olimp. Sunt și turiști care aleg să se bucure de valuri și de briza mării în locuri ceva mai puțin aglomerate, precum Tuzla sau 2 Mai.

Pentru un român, vacanța petrecută în Năvodari i-a lăsat un gust amar după ce a trecut printr-o experiență cât se poate de neplăcută, ce l-a scos din minți de furie. Omul a vrut să se bucure de momente de liniște pe plajă, însă vecinii săi de șezlong se pare că aveau cu totul și cu totul alte planuri.

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„Încep prin a spune ca acesta este un rant despre lipsa de civilizatie a unora.

Stiu ca este un subiect recurent si a fost dezbatut de mai multe ori, dar efectiv jur ca sunt.momente in care simt ca nu mai pot.

Astazi, sambata. Stau linistit la plaja cu familia. Langa noi, pe cele 4 sezlonguri aferente umbrelei, 8 oameni. Fini, veri, bunici, copii, un intreg neam, toti cu cate o bere in mana. Nu conta ca unul avea 60 de ani si altul 14. Ma rog, fiecare familie cu obiceiurile lor.

Problema a aparut cand au inceput sa manance seminte si sa scuipe pe jos cojile. M am dus si le am atras atentia intr un mod civilizat ca nu este ok, moment in care mi s a spus sa imi vad de drum si sa nu le stric ziua, ca ce ma intereseaza pe mine, etc.

Am vorbit cu administratorii plajei, nici ei nu au ce sa faca legal.

Nu am cuvinte sa exprim cat de rau m a frustrat neputinta de a face ceva.

Am ajuns efectiv prizonierii nesimtirii, jegului, miserupismului.

Nu cred ca ne mai facem bine. Analfabetismul functional, prostia si nesimtirea ar trebui puse pe stema Romaniei.

Dupa ce au terminat de mancat semintele, au ingropat in nisip cojile.Gata, este curat, ce atata tevatura”, a fost mesajul publicat de omul furios pe Reddit.

Omul a ales să își spună povestea pe Reddit șiș nu puțini au fost cei care au relatat experiențe similare, semn că cele trăite de el nu reprezintă un caz izolat.

„Subscriu si total de acord..Suntem in Corbu acum si e trist ce e pe plaja..peturi, tigari, piese de la cort”, „

Înțeleg frustrarea, am trăit-o de 2 ori...a doua oară a fost momentul în care am încercat strategia ta, nu a mers, și lucrurile au escaladat cu îmbrânceli și injuraturi și cu rugamintea administratorului de pe plaja să părăsim acea suprafață (eu cu prietena , nu și ăia care deranjau ca vorbeau tare ca niste țărănoi) ajungând să turbez de nervi toată ziua”, iată doar o parte dintre relatările internauților.