Andrei Stoica, imagini din liceu. Cum arăta sportivul în urmă cu 21 de ani: „Eram doar un puști care visa să ajungǎ campion”

Andrei Stoica a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii din adolescență. Fostul concurent de la Power Couple și-a amintit de ambiția pe care a avut-o tot timpul și datorită căreia a reușit în cariera sportivă.

Andrei Stoica a primit câteva fotografii din liceu de la fost coleg, așa că a împărtășit pe rețelele realizate acum mai bine de două decenii. Luptătorul de kickboxing în vârstă de 38 ani a transmis și un mesaj despre ambiție și perseverență, atribute care i se citeau în priviri de la o vârstă fragedă.

Andrei Stocia, imagini din adolscență: „Eram doar un puști care visa să ajungǎ campion”

„Nu-mi vine să cred. Mi-a trimis un coleg pozele astea din liceu, de acum aproape 21 de ani. Le-am deschis și m-am uitat la ele de parcă mă uitam la un străin. Alt corp, altă față, altă energie. Parcă eram alt om”, a scris Andrei Stoica în dreptul imaginilor publicate pe Instagram.

Campionul la kickboxing a vorbit despre evoluția sa: de la băiatul cu visuri și încăpățânarea de a reuși, la sportivul, tatăl și soțul de azi, care a trecut prin toate greutățile cu ambiția liceanului de acum 20 de ani.

„Dar adevărul e că acolo, în ochii băiatului ăla, era deja tot ce sunt azi. Ambiția, încăpățânarea, dorința să reușesc orice îmi pun în minte. Astea nu s-au schimbat niciodată.

Eram doar un puști care visa să ajungǎ campion. Fără bani, fără drum sigur, fără garanții. Doar muncă, foame de rezultate și credința că o să iasă, indiferent cât durează.

Au trecut ani de sală, lupte, nopți nedormite, victorii care m-au urcat, înfrângeri care m-au rupt, și apoi din nou ridicat. Au apărut familia, copiii, responsabilități, o viață întreagă construită pas cu pas.

Azi pun pozele una lângă alta: băiatul de atunci și omul de azi. Și văd tot drumul dintre ele. Toate loviturile. Toate ridicările. Toți oamenii care au fost lângă mine și au pus umărul. Nu m-am schimbat doar la fizic. Mi s-a schimbat mintea, răbdarea, liniștea, scopul. Dar focul din interior e același. Poate chiar mai puternic acum. Și nu m-am oprit”, a mai spus Andrei Stoica.

Andrei a participat la Power Couple sezonul 2 alături de Andra Stoica, soția lui. În parcursul lor în competiție, soții Stoica au fost o echipă de temut.