Antena Căutare
Home News Sport Andrei Stoica, imagini din liceu. Cum arăta sportivul în urmă cu 21 de ani: „Eram doar un puști care visa să ajungǎ campion”

Andrei Stoica, imagini din liceu. Cum arăta sportivul în urmă cu 21 de ani: „Eram doar un puști care visa să ajungǎ campion”

Andrei Stoica a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii din adolescență. Fostul concurent de la Power Couple și-a amintit de ambiția pe care a avut-o tot timpul și datorită căreia a reușit în cariera sportivă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 09 Noiembrie 2025, 16:31 | Actualizat Duminica, 09 Noiembrie 2025, 16:56
Galerie
Andrei Stoica, imagini din liceu | Antena 1 & Hepta

Andrei Stoica a primit câteva fotografii din liceu de la fost coleg, așa că a împărtășit pe rețelele realizate acum mai bine de două decenii. Luptătorul de kickboxing în vârstă de 38 ani a transmis și un mesaj despre ambiție și perseverență, atribute care i se citeau în priviri de la o vârstă fragedă.

Andrei Stocia, imagini din adolscență: „Eram doar un puști care visa să ajungǎ campion”

„Nu-mi vine să cred. Mi-a trimis un coleg pozele astea din liceu, de acum aproape 21 de ani. Le-am deschis și m-am uitat la ele de parcă mă uitam la un străin. Alt corp, altă față, altă energie. Parcă eram alt om”, a scris Andrei Stoica în dreptul imaginilor publicate pe Instagram.

Citește și: Andrei Stoica de la Power Couple sezonul 2 a apelat la o schimbare drastică. Ce decizie a luat luptătorul de kickboxing

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Campionul la kickboxing a vorbit despre evoluția sa: de la băiatul cu visuri și încăpățânarea de a reuși, la sportivul, tatăl și soțul de azi, care a trecut prin toate greutățile cu ambiția liceanului de acum 20 de ani.

„Dar adevărul e că acolo, în ochii băiatului ăla, era deja tot ce sunt azi. Ambiția, încăpățânarea, dorința să reușesc orice îmi pun în minte. Astea nu s-au schimbat niciodată.

Eram doar un puști care visa să ajungǎ campion. Fără bani, fără drum sigur, fără garanții. Doar muncă, foame de rezultate și credința că o să iasă, indiferent cât durează.

Au trecut ani de sală, lupte, nopți nedormite, victorii care m-au urcat, înfrângeri care m-au rupt, și apoi din nou ridicat. Au apărut familia, copiii, responsabilități, o viață întreagă construită pas cu pas.

Azi pun pozele una lângă alta: băiatul de atunci și omul de azi. Și văd tot drumul dintre ele. Toate loviturile. Toate ridicările. Toți oamenii care au fost lângă mine și au pus umărul. Nu m-am schimbat doar la fizic. Mi s-a schimbat mintea, răbdarea, liniștea, scopul. Dar focul din interior e același. Poate chiar mai puternic acum. Și nu m-am oprit”, a mai spus Andrei Stoica.

Citește și: Cine este Andrei Stoica de la Power Couple România. A dus numele României pe cele mai înalte culmi ale kickboxingului

Colaj cu Andrei Stoica
+4
Mai multe fotografii

Andrei a participat la Power Couple sezonul 2 alături de Andra Stoica, soția lui. În parcursul lor în competiție, soții Stoica au fost o echipă de temut.

Emeric Ienei, înmormântat cu onoruri militare. Momente emoționante la cimitirul „Rulikowski” din Oradea...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România
Observatornews.ro O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Emeric Ienei, înmormântat cu onoruri militare. Momente emoționante la cimitirul „Rulikowski” din Oradea
Emeric Ienei, înmormântat cu onoruri militare. Momente emoționante la cimitirul „Rulikowski” din Oradea
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii Catine.ro
Mircea Lucescu a făcut anunțul! Care este lotul final pentru meciurile României cu Bosnia și San Marino
Mircea Lucescu a făcut anunțul! Care este lotul final pentru meciurile României cu Bosnia și San Marino
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Oamenii de încredere ai lui Vladimir Putin dispar rând pe rând: „bolnavi” sau morți în condiții suspecte. Se clatină regimul de la Kremlin?
Oamenii de încredere ai lui Vladimir Putin dispar rând pe rând: „bolnavi” sau morți în condiții suspecte.... Libertatea.ro
Primăria care construiește primul campus educațional dual, unde tinerii vor putea învăța meserii cerute de piața muncii. Investiție de peste 23 de milioane de euro FOTO
Primăria care construiește primul campus educațional dual, unde tinerii vor putea învăța meserii cerute de... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului.”
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a... Elle
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciuperci champignon murate pentru iarnă. Gustul toamnei în borcane
Ciuperci champignon murate pentru iarnă. Gustul toamnei în borcane HelloTaste.ro
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 10 - 16 noiembrie 2025. Este momentul să acționezi pentru împlinirea viselor tale
Horoscop săptămânal, 10 - 16 noiembrie 2025. Este momentul să acționezi pentru împlinirea viselor tale Jurnalul
Etalare Tarot săptămâna 10-16 noiembrie 2025
Etalare Tarot săptămâna 10-16 noiembrie 2025 Kudika
Cui aparţine terenul de sub bloc? Puţini români ştiu acest detaliu
Cui aparţine terenul de sub bloc? Puţini români ştiu acest detaliu Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti Observator
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător MediCOOL
Cum să gătești sfecla roșie și ce beneficii are sfecla pentru sănătate
Cum să gătești sfecla roșie și ce beneficii are sfecla pentru sănătate HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte?
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Crochete de ciuperci cu cașcaval. Gust crocant, aromă delicată și miez catifelat
Crochete de ciuperci cu cașcaval. Gust crocant, aromă delicată și miez catifelat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x