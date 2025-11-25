Au apărut noi acuzații la adresa Cameliei Voinea și se pare că scandalul din cadrul Federației Române de Gimnastică ia amploare. Descoperă noi detalii despre acest subiect.

La scurt timp după ce au fost difuzate imaginile cu gimnasta Sabrina Voinea extenuată la antrenamente, în timp ce își imploră mama, pe Camelia Voinea, să nu o mai pună să repete, noi acuzații au fost lansate la adresa antrenoarei. Se pare că scandalul din cadrul Federației Române de Gimnastică ia amploare.

Descoperă în rândurile de mai jos cine și ce acuzații aduce Cameliei Voinea.

Au apărut noi acuzații la adresa Cameliei Voinea! Ce detalii au ieșit la iveală

Gimnasta Sabrina Voinea și mama ei, antrenoarea Camelia Voinea, sunt de ceva timp în centrul unui scandal uriaș. Totul a început după ce gimnasta Denisa Golgotă a început seria dezvăluirilor. Sportiva a mărturisit la întoarcerea din Jakarta faptul că a fost hărțuită fizic și psihologic, motiv pentru care a depus plângere la federație. Camelia Voinea a ripostat, spunând că este vorba doar despre niște minciuni.

Nu a durat mult și a ieșit la iveală o filmare în care se poate observa comportamentul antrenoarei față de propria fiică. În filmare, Sabrina își implore mama să nu o mai pună să repete, dar femeia alege să îi aducă injurii.

„Mami, nu mai pot! Vreau să vină cineva lângă mine. Nu mai pot! Mă lovesc! Nu mai pot, mă dor coastele! Nu mai pot să mai fac!”, spunea în filmare Sabrina Voinea, printre lacrimi.

Indiferentă la rugămințile fiicei sale, antrenoarea Camelia Voinea a continuat să o jignească și să continua exercițiile. Comportamentul din filmări a fost confirmat și de alte gimnaste, care și-au făcut curaj să povestea chinurile indurate.

Seria acuzațiilor nu se oprește aici, căci alți membri din staff au depus plângeri împotriva antrenoarei, printre ei numărându-se și kinetoterapeutul Foti Tona. Potrivit celor de la eurosport.ro, antrenorii au stabilit programul de recuperare și, atunci când au existat anumite suprapuneri, Camelia Voinea a rupt programul de pe perete și a scos-o cu forța de pe masa de masaj pe Denisa Golgotă, folosind un limbaj vulgar, totul ca să o bage pe fiica ei, Sabrina Voinea, la masaj.

„O situație de abuz. Alta. Am înțeles că doamna Voinea agrease un program de comun acord cu ceilalți antrenori, referitor la orele în care fetele să intre la refacere. Ulterior, când au existat mici fricțiuni cu privire la acest program, aceeași doamnă l-a rupt de pe perete. Iar când Denisa a dorit să facă masaj, după o zi grea, a fost scoasă efectiv de pe masă, de către doamna Voinea, ca să intre Sabrina. Că Sabrina face parte din programul «Țară, țară vrem campioane!» și că are întâietate”, a dezvăluit Steliana Curelea pentru golazo.ro, potrivit publicației citate.

Deși kinetpterapeutul a formulat și depus această plângere, la Federația Română de Gimnastică, aceasta a fost ignorată și nu a primit număr de înregistrare.

Așadar, acuzațiile la adresa Cameliei Voinea nu se opresc și se pare că scandalul din cadrul Federației Române de Gimnastică ia amploare.