Antena Căutare
Home News Sport Au apărut noi acuzații la adresa Cameliei Voinea! Ce detalii au ieșit la iveală

Au apărut noi acuzații la adresa Cameliei Voinea! Ce detalii au ieșit la iveală

Au apărut noi acuzații la adresa Cameliei Voinea și se pare că scandalul din cadrul Federației Române de Gimnastică ia amploare. Descoperă noi detalii despre acest subiect.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 13:41 | Actualizat Marti, 25 Noiembrie 2025, 16:45
Galerie
Descoperă ce acuzații i se aduc antrenoarei Camelia Voinea | sursa foto: Profimedia

La scurt timp după ce au fost difuzate imaginile cu gimnasta Sabrina Voinea extenuată la antrenamente, în timp ce își imploră mama, pe Camelia Voinea, să nu o mai pună să repete, noi acuzații au fost lansate la adresa antrenoarei. Se pare că scandalul din cadrul Federației Române de Gimnastică ia amploare.

Descoperă în rândurile de mai jos cine și ce acuzații aduce Cameliei Voinea.

Au apărut noi acuzații la adresa Cameliei Voinea! Ce detalii au ieșit la iveală

Gimnasta Sabrina Voinea și mama ei, antrenoarea Camelia Voinea, sunt de ceva timp în centrul unui scandal uriaș. Totul a început după ce gimnasta Denisa Golgotă a început seria dezvăluirilor. Sportiva a mărturisit la întoarcerea din Jakarta faptul că a fost hărțuită fizic și psihologic, motiv pentru care a depus plângere la federație. Camelia Voinea a ripostat, spunând că este vorba doar despre niște minciuni.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Decizia Federației Române de Gimnastică, după acuzațiile și mărturiile gimnastelor. Ce măsură radicală s-a luat: „În unanimitate”

Nu a durat mult și a ieșit la iveală o filmare în care se poate observa comportamentul antrenoarei față de propria fiică. În filmare, Sabrina își implore mama să nu o mai pună să repete, dar femeia alege să îi aducă injurii.

„Mami, nu mai pot! Vreau să vină cineva lângă mine. Nu mai pot! Mă lovesc! Nu mai pot, mă dor coastele! Nu mai pot să mai fac!”, spunea în filmare Sabrina Voinea, printre lacrimi.

Indiferentă la rugămințile fiicei sale, antrenoarea Camelia Voinea a continuat să o jignească și să continua exercițiile. Comportamentul din filmări a fost confirmat și de alte gimnaste, care și-au făcut curaj să povestea chinurile indurate.

Seria acuzațiilor nu se oprește aici, căci alți membri din staff au depus plângeri împotriva antrenoarei, printre ei numărându-se și kinetoterapeutul Foti Tona. Potrivit celor de la eurosport.ro, antrenorii au stabilit programul de recuperare și, atunci când au existat anumite suprapuneri, Camelia Voinea a rupt programul de pe perete și a scos-o cu forța de pe masa de masaj pe Denisa Golgotă, folosind un limbaj vulgar, totul ca să o bage pe fiica ei, Sabrina Voinea, la masaj.

„O situație de abuz. Alta. Am înțeles că doamna Voinea agrease un program de comun acord cu ceilalți antrenori, referitor la orele în care fetele să intre la refacere. Ulterior, când au existat mici fricțiuni cu privire la acest program, aceeași doamnă l-a rupt de pe perete. Iar când Denisa a dorit să facă masaj, după o zi grea, a fost scoasă efectiv de pe masă, de către doamna Voinea, ca să intre Sabrina. Că Sabrina face parte din programul «Țară, țară vrem campioane!» și că are întâietate”, a dezvăluit Steliana Curelea pentru golazo.ro, potrivit publicației citate.

Deși kinetpterapeutul a formulat și depus această plângere, la Federația Română de Gimnastică, aceasta a fost ignorată și nu a primit număr de înregistrare.

colaj foto cu camelia voinea si fiica ei, sabrina voinea

Așadar, acuzațiile la adresa Cameliei Voinea nu se opresc și se pare că scandalul din cadrul Federației Române de Gimnastică ia amploare.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au stabilit data și locația nunții. Unde și când va avea loc evenimentul anului ...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au stabilit data și locația nunții. Unde și când va avea loc evenimentul anului 2026
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au stabilit data și locația nunții. Unde și când va avea loc...
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Decizia Federației Române de Gimnastică, după acuzațiile și mărturiile gimnastelor. Ce măsură radicală s-a luat: „În unanimitate”
Decizia Federației Române de Gimnastică, după acuzațiile și mărturiile gimnastelor. Ce măsură radicală s-a...
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x