Antena Căutare
Home News Sport Decizia Federației Române de Gimnastică, după acuzațiile și mărturiile gimnastelor. Ce măsură radicală s-a luat: „În unanimitate”

Decizia Federației Române de Gimnastică, după acuzațiile și mărturiile gimnastelor. Ce măsură radicală s-a luat: „În unanimitate”

Federația Română de Gimnastică a luat o decizie după valul de acuzații și mărturii din ultimul timp. Iată ce au hotărât în unanimitate.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 21 Noiembrie 2025, 10:49 | Actualizat Vineri, 21 Noiembrie 2025, 14:26

Denisa Golgotă a avut curajul de a vorbi despre relele tratamente pe care a fost nevoită să le îndure în sala de antrenament. După declarațiile gimnastei, mai multe colege au venit cu mărturii despre abuzurile prin care au trecut de-a lungul timpului.

Pe lângă declarațiile tinerelor, au fost publicate imagini de acum zece ani în care Sabrina Voinea apare plângând la antrenamente, după ce este abuzată emoțional și fizic chiar de mama sa, Camelia Voinea.

Citește și: Sabrina Voinea, mesaj după videourile în care apare la antrenamente alături de mama sa.Ce a spus despre Camelia Voinea:„E singura”

Ce a hotărât Federația Română de Gimnastică după scandalul din ultimul timp

După declarațiile Denisei Golgotă, Federația publica un comunicat de presă în care oferea „o clarificare bazată pe fapte și pe discuțiile purtate cu toate părțile implicate”. De atunci au apărut și alte mărturii ale abuzului Cameliei Voinea, dar și imagini de acum zece ani în care antrenoarea îi aducea injurii și o brusca pe fiica sa.

Citește și: Ce mai face și cum arată Daniela Silivaș, marea campioană a gimnasticii românești. Ce a recunoscut despre cariera ei

Toate acestea au dus la o măsură radicală a Comitetului Executiv al Federației Române de Gimnastică, care, conform Antena Sport, a decis dizolvarea loturilor naționale. Acest lucru înseamnă că, cel puțin până la finalul anului 2025, fiecare gimnast se va pregăti la echipa de club de care aparține. De asemenea, Camelia Voinea va fi judecată de Comisia de Disciplină.

„Nu poate fi șters cu buretele”, declară Ioan Suciu despre lucrurile care s-au întâmplat și au fost scoase la iveală abia acum.

Astfel, Sabrina Voinea va merge la Constanța, iar Denisa Golgotă se va antrena la Steaua.

Citește și: Alina Kabaeva, presupusa amantă a lui Vladimir Putin, apariție de senzație la Beijing

„A fost un Comitet Executiv foarte greu, cu multă încărcătură pe toate fronturile, inclusiv cu ultima perioadă care s-a derulat în spaţiul public, pentru că realmente trebuia să tranşăm lucrurile la nivel de Comitet Executiv.

Citește și: Ce studii are Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Puțini știu ce facultate a absolvit dubla campioană olimpică la gimnastică

Tot ce înseamnă şi apariţii la nivel de videouri cu Sabrina, Camelia din ultimele zile, Comitetul a decis în unanimitate de voturi ca tot ce înseamnă problematici semnalate în spaţiul public şi nu numai şi cele întâmplate după venirea de la Campionatele Mondiale, să fie trimise către Comisia de Disciplină şi în cel mai scurt timp sperăm să vină cu un raport final şi să respectăm în totalitate deciziile Comisiei de Disciplină. Nu cred că se poate şterge cu buretele.

Citește și: Nadia Comăneci, aniversare cu dans. Zeița de la Montreal a împlinit 64 de ani

E foarte complexă la nivel de părinte, şocul e imens când vezi aşa ceva într-un proces de pregătire. Ştim prea bine că e vorba de mamă-fică. Ştim prea bine că în orice familie există şi bune şi rele. Peste toate astea vorbim şi despre un proces de pregătire. Lucrurile poate o iau într-o anumită direcţie. Nu pot spune că o acuz sau că sunt de acord sau nu. Nu mi-a plăcut ce am văzut. Noi vom respecta decizia Comisiei de Disciplină” a declarat președintele FRG, după o ședință de șapte ore.

colaj ioan suciu și sigla frg
+20
Mai multe fotografii

Vezi mai multe stiri de ultima ora pe observatornews.ro

România e în cursa pentru medalii la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025! Urmărește LIVE pe AntenaPLAY (30 noiembrie – 7 dec...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
Observatornews.ro De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Cazul șocant al femeii care a călătorit în Florida pentru că voia să fie omorâtă. Ce s-a aflat după ce a fost găsită îngropată Cazul șocant al femeii care a călătorit în Florida pentru că voia să fie omorâtă. Ce s-a aflat după ce a fost găsită îngropată

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Comentarii


Citește și
România e în cursa pentru medalii la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025! Urmărește LIVE pe AntenaPLAY (30 noiembrie – 7 decembrie)
România e în cursa pentru medalii la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025! Urmărește LIVE pe AntenaPLAY (30 noiembrie...
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii Catine.ro
România va întâlni Turcia, în barajul pentru Cupa Mondială din 2026. Tragerea la sorți a fost liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!
România va întâlni Turcia, în barajul pentru Cupa Mondială din 2026. Tragerea la sorți a fost liveVIDEO pe...
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru Kremlin”
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru... Libertatea.ro
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist:... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai are trei copii
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză HelloTaste.ro
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis să moară „în propriile condiții”
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis... Antena3.ro
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat useit
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață UseIT
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x