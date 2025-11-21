Decizia Federației Române de Gimnastică, după acuzațiile și mărturiile gimnastelor. Ce măsură radicală s-a luat: „În unanimitate”

Federația Română de Gimnastică a luat o decizie după valul de acuzații și mărturii din ultimul timp. Iată ce au hotărât în unanimitate.

Denisa Golgotă a avut curajul de a vorbi despre relele tratamente pe care a fost nevoită să le îndure în sala de antrenament. După declarațiile gimnastei, mai multe colege au venit cu mărturii despre abuzurile prin care au trecut de-a lungul timpului.

Pe lângă declarațiile tinerelor, au fost publicate imagini de acum zece ani în care Sabrina Voinea apare plângând la antrenamente, după ce este abuzată emoțional și fizic chiar de mama sa, Camelia Voinea.

Ce a hotărât Federația Română de Gimnastică după scandalul din ultimul timp

După declarațiile Denisei Golgotă, Federația publica un comunicat de presă în care oferea „o clarificare bazată pe fapte și pe discuțiile purtate cu toate părțile implicate”. De atunci au apărut și alte mărturii ale abuzului Cameliei Voinea, dar și imagini de acum zece ani în care antrenoarea îi aducea injurii și o brusca pe fiica sa.

Toate acestea au dus la o măsură radicală a Comitetului Executiv al Federației Române de Gimnastică, care, conform Antena Sport, a decis dizolvarea loturilor naționale. Acest lucru înseamnă că, cel puțin până la finalul anului 2025, fiecare gimnast se va pregăti la echipa de club de care aparține. De asemenea, Camelia Voinea va fi judecată de Comisia de Disciplină.

„Nu poate fi șters cu buretele”, declară Ioan Suciu despre lucrurile care s-au întâmplat și au fost scoase la iveală abia acum.

Astfel, Sabrina Voinea va merge la Constanța, iar Denisa Golgotă se va antrena la Steaua.

„A fost un Comitet Executiv foarte greu, cu multă încărcătură pe toate fronturile, inclusiv cu ultima perioadă care s-a derulat în spaţiul public, pentru că realmente trebuia să tranşăm lucrurile la nivel de Comitet Executiv.

Tot ce înseamnă şi apariţii la nivel de videouri cu Sabrina, Camelia din ultimele zile, Comitetul a decis în unanimitate de voturi ca tot ce înseamnă problematici semnalate în spaţiul public şi nu numai şi cele întâmplate după venirea de la Campionatele Mondiale, să fie trimise către Comisia de Disciplină şi în cel mai scurt timp sperăm să vină cu un raport final şi să respectăm în totalitate deciziile Comisiei de Disciplină. Nu cred că se poate şterge cu buretele.

E foarte complexă la nivel de părinte, şocul e imens când vezi aşa ceva într-un proces de pregătire. Ştim prea bine că e vorba de mamă-fică. Ştim prea bine că în orice familie există şi bune şi rele. Peste toate astea vorbim şi despre un proces de pregătire. Lucrurile poate o iau într-o anumită direcţie. Nu pot spune că o acuz sau că sunt de acord sau nu. Nu mi-a plăcut ce am văzut. Noi vom respecta decizia Comisiei de Disciplină” a declarat președintele FRG, după o ședință de șapte ore.

