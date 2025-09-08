Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Macao 2025. Când joacă româncele

Bernadette Szocs şi Eliza Samara sunt cele două românce aflate la startul WTT Champions Macao 2025, competiţia cu premii totale de 800.000 de dolari ce va fi exclusiv în AntenaPLAY, în perioada 9-14 septembrie.

Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat deja adversarele din primul tur al turneului la care iau parte cele mai bune zece jucătoare ale lumii, printre care Sun Yingsha, Wang Manyu, Chen Xingtong, Kuai Man sau Wang Yidi, potrivit as.ro.

Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Macao 2025

Bernadette Szocs (30 de ani, locul 16 mondial) o va întâlni miercuri, 10 septembrie, de la ora 08:20, pe Hana Goda, egipteanca de 17 ani de pe locul 25 mondial. La capitolul „directe”, Bernie o conduce pe adversara ei cu 3-0.

Putem considera că Bernadette a avut ghinion la tragerea la sorţi, dacă ţinem cont că în turul secund, dacă va ajunge acolo, o va întâlni, cel mai probabil, pe cea mai bună jucătoare a lumii, Sun Yingsha.

Tot miercuri, dar de la ora 14:40, Eliza Samara (36 de ani, locul 33 mondial) o va întâlni pe Miwa Harimoto (17 ani, locul 6 mondial). Cele două s-au duelat şi la Europe Smash şi nipona s-a impus cu 3-1, potrivit sursei citate mai sus.

Ce premii se acordă la WTT Champions Macao 2025

Campionii vor încasa un cec de 60.000 de dolari şi 1.000 de puncte, finaliştii vor avea parte de 30.000 de dolari şi 700 de puncte, semifinaliştii vor primi câte 16.000 de dolari şi 350 de puncte, iar sfertfinaliştii vor fi recompensaţi cu 12.500 de dolari şi 175 de puncte, transmite as.ro.

