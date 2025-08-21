Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, calificați în semifinale la dublu mixt, la Europe Smash - Sweden 2025

Antena Căutare
Bernadette Szocs și Eduard Ionescu luptă împreună în semifinale în competiţia de dublu mixt de la Europe Smash – Sweden 2025!

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 21 August 2025, 11:12 | Actualizat Joi, 21 August 2025, 11:48
Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au obţinut o calificare entuziasmantă în semifinale în competiţia de dublu mixt de la Europe Smash – Sweden 2025!

Românii au trecut de perechea Shah/Chitale, din India, cu 3-0 la seturi! A fost un meci fantastic făcut de Szocs şi Ionescu, ce au câştigat fără emoţii. Scorul pe seturi: 12-10, 11-3, 11-7!

Anterior, Bernadette Szocs şi Eliza Samara au fost învinse astăzi în primul meci de la Europe Smash – Sweden. Perechea 100% română a cedat în minimum de seturi în fața taiwanezelor Cheng I-Ching și Chien Tung-Chuan. Toate cele trei seturi au fost echilibrate, însă cele două românce nu au reușit să se impună, deși erau favoritele cu numărul 5 pe tabloul de dublu feminin.

În sesiunea de seară, Bernadette Szocs a fost eliminată categoric în 16-imi de pe tabloul de simplu feminin, scor 0-3. Adina Diaconu a părăsit competiţia de dublu dramatic, după ce ea şi partenera ei, Maria Xiao, au fost învinse cu 3-2. Diaconu şi Xiao au avut două mingi de meci în setul decisiv.

Abonaţii AntenaPLAY pot vedea aici meciurile românilor de la Europe Smash 2025

Ora 20:30: Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu şi-au adjudecat şi setul 3, cu 11-7! Românii sunt în semifinale la dublu mixt la Europe Smash – Sweden 2025!

Ora 22:22: Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au câştigat clar al doilea set, cu 11-3!

Ora 22:16: Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au câştigat primul set, cu 12-10!

Ora 22:08: A început partida lui Bernadette Szocs şi a lui Eduard Ionescu!

Ora 19:52: Bernadette Szocs a fost eliminată de la Europe Smash – Sweden de către Sabine Winter, după ce a cedat și în al treilea set, scor 6-11. Meciul s-a încheiat după 14 minute și 57 de secunde.

Ora 19:45: Românca a cedat categoric și al doilea set al duelului cu Sabine Winter, scor 2-11.

Ora 19:42: Bernadette Szocs a pierdut fără drept de apel primul set al partidei cu sportiva din Germania, scor 3-11.

Ora 19:35: A început meciul dintre Bernadette Szocs și Sabine Winter.

Ora 13:28: Bernadette Szocs și Elizabeta Samara au fost eliminate în minimum de seturi în optimile de la Europe Smash – Sweden. Româncele au cedat după 23 de minute.

Ora 13:18: Perechea Szocs/Samara cedează și al doilea set la capătul unui alt duel echilibrat, scor 8-11.

Ora 13:11: Cele două românce pierd la limită primul set al confruntării cu 11-13, după ce au reușit în câteva rânduri să salveze și câteva mingi de set ale adversarelor din Taiwan.

Ora 13:04: A început partida din optimi de la Europe Smash – Sweden dintre perechea Szocs/Samara și Cheng I-Ching/Chien Tung-Chuan.

Sursă: Antena Sport

