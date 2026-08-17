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Cu ce se ocupă mama lui David Popovici. Detalii neștiute despre părinții săi. Cum i-au susținut din umbră visul de campion

David Popovici este un renumit înotător român, dar, cu siguranță, performanțele lui nu se puteau realiza fără sprijinul părinților. Iată cine e și cu ce se ocupă mama lui David Popovici!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 August 2026, 14:04 | Actualizat Luni, 17 August 2026, 14:34
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Cu ce se ocupă mama lui David Popovici. Detalii neștiute despre părinții săi. Cum i-au susținut din umbră visul de campion | Hepta/Captură Facebook
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În vârstă de 21 de ani, David Popovici a devenit primul înotător din istorie care a reuşit tripla aur la 100 metri liber-aur la 200 metri liber la Campionatele Europene, potrivit as.ro.

După aceste recorduri, care l-au făcut să devină cel mai bun înotător de pe planetă, cei mai mulți s-au întrebat cine sunt părinții săi. Iată detalii mai puţin ştiute din viaţa sportivului!

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Cine este și cu ce se ocupă mama lui David Popovici

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David Popovici a început să înoate de la vârsta de patru ani, la recomandarea medicului ortoped, din cauza unor probleme cu spatele. De atunci s-a îndrăgostit de apă, potrivit sursei citate mai sus.

Părinții săi l-au sprijinit în tot acest timp. Mama lui, Georgeta Popovici, s-a implicat complet în parcursul sportiv al fiului său, iar, la un moment dat, pentru a înțelege prin ce mecanisme trece David în procedurile de înot, a urmat cursuri de ofițer anti-doping.

„Mama lui David a făcut și cursul de ofițer control doping, doar ca să cunoască procedurile, să poată să prevină orice eroare în procesul de pregătire. Dacă ar vrea, ar putea participa la controalele ANAD, la recoltări, dar nu în natație sau la clubul Dinamo, unde activează fiul său”, a declarat Gabriela Andreiașu, director general ANAD, citată de as.ro.

David Popovici a dezvăluit că, încă din copilărie, a fost extrem de energic. Când a început să se antreneze, se trezea la 5:30 dimineața pentru a merge la bazin, ca, apoi, să ajungă la timp la cursuri.

Treptat, sportul l-a disciplinat, mama lui fiind cea care a avut un rol important în evoluția sa, ocupându-se atât de alimentație, cât și de medicamentele și vitaminele de care are nevoie, mai transmite sursa citată mai sus.

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David Popovici, despre rolul pe care îl are mama sa

David Popovici a dezvăluit că mama lui a avut mereu grijă să îl îndrume și să îi ofere sfaturi de viață care i-au fost de mare ajutor în drumul său spre succes.

Cu ce se ocupă mama lui David Popovici. Detalii neștiute despre părinții săi. Cum i-au susținut din umbră visul de campion
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„Nu vreau să fiu ipocrit. Sincer, înțeleg că oamenii nu-și pot imagina să facă aceleași lucruri pe care le fac eu. Dar toată lumea are un rol. Acesta este al meu. Întotdeauna am vrut să ies în evidență. Mama mea m-a avertizat asupra pericolului de a fi ca toți ceilalți, asupra consecințelor de a face parte dintr-un grup prea mare. Asta s-a transpus în stilul meu”, mărturisea David Popovici despre mama lui, potrivit as.ro.

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