Ce salariu ar avea de fapt Gino Iorgulescu. Cine l-a dat de gol pe președintele Ligii Profesioniste de Fotbal

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a atras atenția după ce a fost implicat într-un scandal în care este acuzat că ar fi favorizat echipa FCSB. Iată cât ar încasa lunar de fapt, după ce s-a vehiculat că ar avea un salariu de 33 000 de euro.

După ce Gino Iorgulescu a atras din nou atenția, fiindu-i cerută demisia pentru că ar fi favortizat-o pe FCSB în speța Malcom Edjouma, salariul președintelui LPF (Liga Profesionistă de Fotbal) a început să fie intens dezbătut în lumea fotbalului românesc, mai ales că, de-a lungul anilor, s-au făcut mai multe presupuneri.

Deși s-a zvonit că acesta ar încasa lunar 33 000 de euro, se pare că lucrurile stau destul de diferit, după ce o personalitate importantă a sportului a dat cărțile pe față.

Iată cine a spulberat misterul venitului lui Gino Iorgulescu și cât ar încasa acesta lună de lună de fapt!

Ce salariu ar avea de fapt Gino Iorgulescu. Cum a fost dat de gol președintele LPF

Dumitru Dragomir, cel care a condus Liga Profesionistă de Fotbal în perioada 1995 - 2013, a făcut recent o declarație care a stârnit mult interes, dar și indignare. Milionarul român cu trei pensii nu s-a mai abținut și a făcut o serie de dezvăluiri din lumea sportului românesc, amintind inclusiv despre salariul pe care îl are actualul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal:

„Eu am avut în jur de 30 000 de euro salariu brut. Luam cam 15 - 16 000 de euro în mână. Atât ia şi el în mână, 16 - 17 000 de euro. Nici nu există aşa salarii, de 30 000 de euro.

Eu am plătit la pensie 6 000 de dolari în fiecare lună, aproape 10 ani. Gino va avea pensie mare, ia vreo 200 şi ceva de milioane vechi. Vreo 22 000 de lei. Nu poate să aibă mai mare ca mine, că eu iau şi de la Parlament. Cu un an nu câştigi nimic. Zece ani ai nevoie ca să stai acolo ca să ai o pensie bună. Eu aşa zic”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.

Dan Șucu i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu după ce l-a acuzat că ar fi favorizat FCSB în speța Malcom Edjouma

Nu doar Dan Șucu este cel care l-a atacat în mod direct pe Gino Iorgulescu în scandalul izbucnit după ce LPF a făcut o schimbare de regulament pe care Rapid și Universitatea Craiova au considerat-o a fi în favoarea celor de la FCSB, ci și Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, care l-a acuzat pe lider inclusiv de lipsa bunului simț juridic.

„Este dreptul lui să ceară demisia. Nu este el singurul care poate să hotărască această chestie. Domnul Şucu este cam agresiv şi crede că lumea este la picioarele dânsului. Problema este în felul următor. Gigi Becali avea un jucător şi nu putea să îl pună pe lista de 25 să joace. Eu nu i-am făcut un avantaj. Am aflat de la cei care lucrează la Ligă cum poate să joace jucătorul pe care îl are Gigi sub contract la acest moment.

Toţi, de la toate cluburile, făceau o şmecherie care nu era în regulă. Dacă îl lăsam pe Gigi să rezilieze contractul jucătorului şi în aceeaşi zi să facă altul, nu mai era niciun scandal, nici cu Şucu, nici cu alţii. Am zis de ce să facem chestia asta ca să facă nişte nereguli. Că este o neregulă, gândind la rece. Cum să reziliezi un contract şi să faci altul în aceeaşi zi. Şi atunci am vrut să scăpăm de hiba asta din regulament” a spus Gino Iorgulescu după ce s-a văzut încolțit de marii sportului românesc.

„Este făcută pentru toate cluburile. I-am spus domnului Şucu: „La anul s-ar putea să fii tu în cupele europene, să ai mulţi accidentaţi!”. Sunt accidentaţi mulţi şi la FCSB şi la CFR Cluj. Hai să nu facă o şmecherie românească, o şmecherie de stradă. Să facem regulamentul ca lumea.

M-am consultat şi cu Burleanu şi am făcut chestia asta. Dacă făcea Gigi şmecheria asta, nu mai era nicio problemă. Tot ce se întâmplă în fotbal ar vrea să fie ca el, Şucu. Se grăbeşte. Eu nu mă pun la mintea lui. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el cu care aş putea să ies în presă. Nu sunt prăduitor. Dacă el vrea să mă măscărească, lumea o să-l judece. O să le spun tuturor ce s-a întâmplat, că mâine e Adunare Generală.

Domnul Rotaru e cam cu jumătate. L-a forţat Dan Şucu să aibă un asociat. Aţi vorbit cu Rotaru în emisiune? Eu n-am mai fost la Palat de vreo 5-6 ani. Îl respect pe Gigi că face lucruri bune pentru fotbal. Mai face şi pentru oameni săraci”, a mai adăugat el, potrivit sursei citate anterior.

