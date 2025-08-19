Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se pregătesc pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente mondene din ultimii ani: nunta lor!

Când și unde va avea loc nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina. Cine i-a dat de gol cu privire la aceste detalii

După o relație de aproape un deceniu, marcată de apariții publice spectaculoase și declarații romantice pe rețelele sociale, cuplul este gata să facă pasul cel mare.

Surprinzător, vestea nu a venit direct de la cei doi, ci prin intermediul jurnalistului spaniol Alberto Guzmán, care a dezvăluit planurile lor în cadrul emisiunii „D Corazon”, difuzată pe TVE.

Când și unde va avea loc nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina. Cine i-a dat de gol cu privire la aceste detalii

Potrivit lui Guzmán, ceremonia nu va avea loc mai devreme de anul 2026. Motivul este legat de cariera sportivă a lui Cristiano Ronaldo, care își dorește să participe la Campionatul Mondial din Statele Unite, Mexic și Canada, competiție ce se va încheia pe 19 iulie 2026, potrivit libertatea.ro.

„Mi s-a spus că este foarte probabil ca nunta să fie după această dată, pentru că Ronaldo vrea să-și ia rămas-bun de la fotbal în stil mare, la vârsta de 41 de ani”, a explicat jurnalistul spaniol. În acest fel, evenimentul ar putea deveni dublu simbolic: marcarea sfârșitului unei cariere legendare și începutul unei noi etape în viața personală a starului portughez.

Tot Guzmán a lăsat să se înțeleagă că Portugalia va fi locul ales pentru ceremonia fastuoasă. Alegerea nu este întâmplătoare: țara natală a fotbalistului are o valoare sentimentală uriașă pentru acesta, iar organizarea nunții acolo ar oferi familiei, prietenilor și chiar fanilor ocazia de a fi mai aproape de eveniment.

Presa internațională speculează deja că nunta va fi una dintre cele mai costisitoare și spectaculoase din showbiz, comparabilă cu marile ceremonii regale sau cu nunțile fastuoase ale altor staruri internaționale. Invitații vor fi, cel mai probabil, nume de prim rang din sport, modă și entertainment.

Pe lângă inelul de șase milioane de euro cu care a cerut-o în căsătorie, Ronaldo și-a răsfățat logodnica cu daruri de lux impresionante. Potrivit lui Guzmán, Georgina a primit un Porsche, două ceasuri în valoare de peste 50.000 de euro și articole vestimentare semnate de designeri celebri, evaluate la mai mult de 30.000 de euro.

Deocamdată, nici Cristiano Ronaldo, nici Georgina Rodriguez nu au confirmat informațiile apărute în spațiul public. Totuși, declarațiile lui Alberto Guzmán au alimentat și mai mult interesul fanilor și al presei, transformând viitoarea nuntă într-un subiect fierbinte la nivel global.

Dacă zvonurile se confirmă, nunta de după Cupa Mondială din 2026, în Portugalia, ar putea intra în istorie nu doar ca un moment romantic, ci ca un eveniment planetar, la granița dintre sport, modă și showbiz.