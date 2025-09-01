Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Prima apariție pe covorul roșu după ce a primit inelul de 3 milioane de dolari. Cum s-a pozat Georgina Rodríguez

Prima apariție pe covorul roșu după ce a primit inelul de 3 milioane de dolari. Cum s-a pozat Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez a atras toată atenția la Festivalul de Film de la Veneția. Logodnica lui Cristiano Ronaldo s-a lăudat cu inelul primit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Septembrie 2025, 12:40 | Actualizat Luni, 01 Septembrie 2025, 12:40
Galerie
Georgina Rodríguez a atras toată atenția pe covorul roșu | GettyImages, ProfiMedia

Georgina Rodríguez are 31 de ani, iar de curând a anunțat că s-a logodit cu starul fotbalului Cristiano Ronaldo. Cei doi au făcut anunțul publicând o fotografie cu inelul de 3 milioane de dolari.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Istoricul amoros impresionant al lui Cristiano Ronaldo. Sportivul a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Georgina

Georgina Rodríguez și-a etalat inelul de logodnă pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția 2025

Articolul continuă după reclamă

Logodnica lui Cristiano Ronaldo a fost prezentă la cea de-a 82-a ceremonie a Festivalului de Film de la Veneția. Aceasta a purtat o rochie din dantelă neagră semnată de Roberto Cavalli creată special pentru ea, care îi scoatea în evidență formele.

Însă atenția a fost îndreptată către bijuteriile acesteia. Pe lângă un lanț masiv și cercei cu diamante, ea a purtat mai multe inele, printre care și cel de logodnă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a oferit iubitei sale, Georgina Rodriguez. Bijuteria este extravagantă

După aproape un deceniu împreună, Georgina și Ronaldo au confirmat logodna la începutul lunii august 2025.

Citește și: Cristiano Ronaldo se însoară! Fotbalistul a cerut-o de soție pe Georgina. Cât de frumos e inelul

Jurnalistul spaniol Alberto Guzmán a dat câteva detalii despre viitoarea nuntă. El a dezvăluit că ceremonia nu va avea loc până în vara anului viitor, din cauza programului fotbalistului. Cristiano Ronaldo dorește să își încheie cariera la 41 de ani, în țara sa natală, după Campionatul Mondial din Statele Unite, Mexic și Canada, competiție ce se va încheia pe 19 iulie 2026.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Imaginile cu Georgina Rodríguez în biserică i-au înfuriat pe internauți. Cum a pozat iubita lui Cristiano Ronaldo în lăcașul sfânt

„Mi s-a spus că este foarte probabil ca nunta să fie după această dată, pentru că Ronaldo vrea să-și ia rămas-bun de la fotbal în stil mare, la vârsta de 41 de ani”, a declarat acesta.

Citește și: Georgina Rodriguez, cu un inel spectaculos pe deget, la scurt timp după ce Ronaldo a vorbit despre căsătorie. Cum arată bijuteria

colaj Georgina Rodríguez la festivalul de film de la veneția 2025
+43
Mai multe fotografii

Evenimentul nu este urmărit doar de fanii starului din fotbal, ci și de lumea modei și showbiz. Cei doi sunt un punct de interes în multe domenii.

Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său... Oana și Vlad Gherman, nași de cununie. Ce ținute au purtat și cine sunt finii lor ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita
Observatornews.ro Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă Duminica, 31.08.2025, 09:42
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Vineri, 29.08.2025, 15:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Vineri, 29.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Fiul lui Michael Jackson, Prince, s-a logodit. Cum arată viitoarea soție, cu care va duce mai departe numele familiei
Fiul lui Michael Jackson, Prince, s-a logodit. Cum arată viitoarea soție, cu care va duce mai departe numele familiei
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Ce mănâncă zilnic copiii Prințului William și ai lui Kate Middleton. Dieta pe care prinții și prințesa o au la Palat
Ce mănâncă zilnic copiii Prințului William și ai lui Kate Middleton. Dieta pe care prinții și prințesa o au...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului... Libertatea.ro
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor. Ar putea americanii să dea un puci? Ce spun istoria și doctrina Monroe
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor.... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu... Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple pot aduce profit”
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple... Antena3.ro
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această toamnă
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această... Kudika
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza fostului primar
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în căsătorie
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x