Prima apariție pe covorul roșu după ce a primit inelul de 3 milioane de dolari. Cum s-a pozat Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez a atras toată atenția la Festivalul de Film de la Veneția. Logodnica lui Cristiano Ronaldo s-a lăudat cu inelul primit.

Georgina Rodríguez are 31 de ani, iar de curând a anunțat că s-a logodit cu starul fotbalului Cristiano Ronaldo. Cei doi au făcut anunțul publicând o fotografie cu inelul de 3 milioane de dolari.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Istoricul amoros impresionant al lui Cristiano Ronaldo. Sportivul a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Georgina

Georgina Rodríguez și-a etalat inelul de logodnă pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția 2025

Articolul continuă după reclamă

Logodnica lui Cristiano Ronaldo a fost prezentă la cea de-a 82-a ceremonie a Festivalului de Film de la Veneția. Aceasta a purtat o rochie din dantelă neagră semnată de Roberto Cavalli creată special pentru ea, care îi scoatea în evidență formele.

Însă atenția a fost îndreptată către bijuteriile acesteia. Pe lângă un lanț masiv și cercei cu diamante, ea a purtat mai multe inele, printre care și cel de logodnă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a oferit iubitei sale, Georgina Rodriguez. Bijuteria este extravagantă

După aproape un deceniu împreună, Georgina și Ronaldo au confirmat logodna la începutul lunii august 2025.

Citește și: Cristiano Ronaldo se însoară! Fotbalistul a cerut-o de soție pe Georgina. Cât de frumos e inelul

Jurnalistul spaniol Alberto Guzmán a dat câteva detalii despre viitoarea nuntă. El a dezvăluit că ceremonia nu va avea loc până în vara anului viitor, din cauza programului fotbalistului. Cristiano Ronaldo dorește să își încheie cariera la 41 de ani, în țara sa natală, după Campionatul Mondial din Statele Unite, Mexic și Canada, competiție ce se va încheia pe 19 iulie 2026.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Imaginile cu Georgina Rodríguez în biserică i-au înfuriat pe internauți. Cum a pozat iubita lui Cristiano Ronaldo în lăcașul sfânt

„Mi s-a spus că este foarte probabil ca nunta să fie după această dată, pentru că Ronaldo vrea să-și ia rămas-bun de la fotbal în stil mare, la vârsta de 41 de ani”, a declarat acesta.

Citește și: Georgina Rodriguez, cu un inel spectaculos pe deget, la scurt timp după ce Ronaldo a vorbit despre căsătorie. Cum arată bijuteria

Evenimentul nu este urmărit doar de fanii starului din fotbal, ci și de lumea modei și showbiz. Cei doi sunt un punct de interes în multe domenii.