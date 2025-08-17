Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Istoricul amoros impresionant al lui Cristiano Ronaldo. Sportivul a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Georgina

Istoricul amoros impresionant al lui Cristiano Ronaldo. Sportivul a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Georgina

De la momentul în care a devenit celebru, la 18 ani, Cristiano Ronaldo a avut relații cu mai multe „It Girls” de la Hollywood, printre care Paris Hilton și Kim Kardashian.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 17 August 2025, 22:15 | Actualizat Vineri, 15 August 2025, 13:12
Galerie
Sportivul a fost cuplat cu mai multe femei celebre | Getty Images

Însă aleasa inimii lui este Georgina Rodriguez, originară din Buenos Aires, Argentina, care i-a devenit logodnică recent, la nouă ani după ce s-au cunoscut într-un magazin Gucci, unde ea lucra ca vânzătoare.

Istoricul amoros impresionant al lui Cristiano Ronaldo

Cei doi și-au confirmat logodna pe Instagram, printr-o fotografie cu un impresionant inel cu diamant, iar modelul argentiniano-spaniol, în vârstă de 31 de ani, a scris: „Da, vreau. În asta și în toate viețile mele”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Într-un interviu mai vechi, acordat pentru reality-show-ul său de pe Netflix, „Eu sunt Georgina”, ea povestea că prietenii o tachinau întrebând-o când se va mărita. Fotbalistul, în vârstă de 40 de ani, spunea însă că o va cere în căsătorie „atunci când va veni momentul potrivit”.

Cei doi formează un cuplu din 2016 și au împreună două fiice: Alana, de șapte ani, și Bella, de doi ani. Georgina este, de asemenea, mama vitregă a celorlalți trei copii ai lui Cristiano.

Având în vedere relația lor solidă de-a lungul anilor, mulți uită că, înainte de Georgina, Cristiano a fost cuplat cu multe alte femei celebre.

Înaintea poveștii de dragoste cu actuala logodnică, starul portughez a avut relații cu vedete din întreaga lume, printre care fosta actriță și model Gemma Atkinson (Hollyoaks), starul Bollywood Bipasha Basu și modelul spaniol Desiree Cordero.

Acum, când unul dintre cele mai faimoase cupluri din lume se pregătește să se căsătorească, aruncăm o privire asupra impresionantului istoric amoros al lui Cristiano.

Prima femeie cu care s-a afișat sportivul după ce a devenit celebru

Jordana, acum în vârstă de 40 de ani, a fost prima femeie cu care a fost asociat Ronaldo după ce a devenit celebru. Relația cu modelul brazilian este considerată drept prima legătură serioasă din perioada în care Cristiano era deja fotbalist profesionist.

Sportivul a cunoscut-o prin intermediul coechipierului său de la Sporting Lisabona, Mario Jardel, fratele Jordanei, notează Daily Mail.

În fotografii, Cristiano, un tânăr de 18 ani cu chip încă adolescentin, este surprins îmbrățișând-o pe Jordana și pe mama sa, la un eveniment. Jordana părea la fel de pasionată de fotbal ca și fostul ei partener, fiind surprinsă în imagini din 2003 pe teren, îmbrăcată complet în echipament și cu ghete, în timp ce încuraja echipa.

Cei doi au fost împreună la începutul anilor 2000, însă relația nu a rezistat în timp. În prezent, Jordana este căsătorită și are o fiică de opt ani, împărtășind adesea online fotografii din viața de familie.

Citește și: Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a oferit iubitei sale, Georgina Rodriguez. Bijuteria este extravagantă

Ronaldo s-a iubit cu o femeie cu 9 ani mai mare decât el

Următoarea relație importantă a lui Cristiano a fost cu modelul portughez Merche, alături de care a fost timp de mai bine de un an, între 2005 și 2006. Prezentatoarea TV, mai în vârstă decât el cu nouă ani, a fost cea mai cunoscută iubită a sa din perioada primei sale etape la Manchester United, în anii de glorie pe Old Trafford.

În timp ce Cristiano își construia cariera, Merche era deja o figură consacrată în țara natală, fiind imaginea emisiunii „Portugal no Coração”. Totuși, pentru că Merche locuia în Portugalia, distanța dintre ei a făcut dificilă menținerea relației.

Cei doi au păstrat discreția în privința relației și a despărțirii, până când Merche a vorbit pentru revista Flash în 2021: „Am promis să nu vorbesc niciodată. Nici lui, nici mie… nici familiei lui, pentru care am un mare respect.

Ceea ce pot spune este că am avut o poveste, o poveste foarte intensă. Și este minunat să privesc în urmă și să zic: ceea ce s-a întâmplat în viața mea a fost atât de frumos!

Cristiano Ronaldo îmbrăcat în echipamentul de fotbal al Portugaliei
Cristiano Ronaldo oferindu-i un sărut romantic logodnicei sale
Cristiano Ronaldo alături de Georgina, ambii îmbrăcați în negru, discutând

Am cunoscut o persoană minunată, care este cel mai bun jucător din lume. Este cu adevărat o persoană specială”.

Emma Răducanu, criticată pentru reacția din timpul unui meci de la Cincinnati. Cum și-a atras antipatii...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Prinţişorul Craiovei”, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere &#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
Observatornews.ro Alexandru a ales oferta unui broker RCA, tentat de preț. S-a trezit fără 350 €: "Primeam de la el mesaje" Alexandru a ales oferta unui broker RCA, tentat de preț. S-a trezit fără 350 €: "Primeam de la el mesaje"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job! Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job! Vineri, 15.08.2025, 16:10 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Joi, 14.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Miercuri, 13.08.2025, 23:50
Mai multe
Citește și
Alina Eremia și Eduard Barbu s-au căsătorit! Cât de frumoasă a fost cântăreața în ziua nunții
Alina Eremia și Eduard Barbu s-au căsătorit! Cât de frumoasă a fost cântăreața în ziua nunții
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Cum arată Cybill Shepherd la 75 de ani. Partenera lui Bruce Willis din
Cum arată Cybill Shepherd la 75 de ani. Partenera lui Bruce Willis din "Maddie și David", surprinsă recent în public
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x