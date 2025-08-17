Istoricul amoros impresionant al lui Cristiano Ronaldo. Sportivul a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Georgina

De la momentul în care a devenit celebru, la 18 ani, Cristiano Ronaldo a avut relații cu mai multe „It Girls” de la Hollywood, printre care Paris Hilton și Kim Kardashian.

Însă aleasa inimii lui este Georgina Rodriguez, originară din Buenos Aires, Argentina, care i-a devenit logodnică recent, la nouă ani după ce s-au cunoscut într-un magazin Gucci, unde ea lucra ca vânzătoare.

Istoricul amoros impresionant al lui Cristiano Ronaldo

Cei doi și-au confirmat logodna pe Instagram, printr-o fotografie cu un impresionant inel cu diamant, iar modelul argentiniano-spaniol, în vârstă de 31 de ani, a scris: „Da, vreau. În asta și în toate viețile mele”.

Într-un interviu mai vechi, acordat pentru reality-show-ul său de pe Netflix, „Eu sunt Georgina”, ea povestea că prietenii o tachinau întrebând-o când se va mărita. Fotbalistul, în vârstă de 40 de ani, spunea însă că o va cere în căsătorie „atunci când va veni momentul potrivit”.

Cei doi formează un cuplu din 2016 și au împreună două fiice: Alana, de șapte ani, și Bella, de doi ani. Georgina este, de asemenea, mama vitregă a celorlalți trei copii ai lui Cristiano.

Având în vedere relația lor solidă de-a lungul anilor, mulți uită că, înainte de Georgina, Cristiano a fost cuplat cu multe alte femei celebre.

Înaintea poveștii de dragoste cu actuala logodnică, starul portughez a avut relații cu vedete din întreaga lume, printre care fosta actriță și model Gemma Atkinson (Hollyoaks), starul Bollywood Bipasha Basu și modelul spaniol Desiree Cordero.

Acum, când unul dintre cele mai faimoase cupluri din lume se pregătește să se căsătorească, aruncăm o privire asupra impresionantului istoric amoros al lui Cristiano.

Prima femeie cu care s-a afișat sportivul după ce a devenit celebru

Jordana, acum în vârstă de 40 de ani, a fost prima femeie cu care a fost asociat Ronaldo după ce a devenit celebru. Relația cu modelul brazilian este considerată drept prima legătură serioasă din perioada în care Cristiano era deja fotbalist profesionist.

Sportivul a cunoscut-o prin intermediul coechipierului său de la Sporting Lisabona, Mario Jardel, fratele Jordanei, notează Daily Mail.

În fotografii, Cristiano, un tânăr de 18 ani cu chip încă adolescentin, este surprins îmbrățișând-o pe Jordana și pe mama sa, la un eveniment. Jordana părea la fel de pasionată de fotbal ca și fostul ei partener, fiind surprinsă în imagini din 2003 pe teren, îmbrăcată complet în echipament și cu ghete, în timp ce încuraja echipa.

Cei doi au fost împreună la începutul anilor 2000, însă relația nu a rezistat în timp. În prezent, Jordana este căsătorită și are o fiică de opt ani, împărtășind adesea online fotografii din viața de familie.

Ronaldo s-a iubit cu o femeie cu 9 ani mai mare decât el

Următoarea relație importantă a lui Cristiano a fost cu modelul portughez Merche, alături de care a fost timp de mai bine de un an, între 2005 și 2006. Prezentatoarea TV, mai în vârstă decât el cu nouă ani, a fost cea mai cunoscută iubită a sa din perioada primei sale etape la Manchester United, în anii de glorie pe Old Trafford.

În timp ce Cristiano își construia cariera, Merche era deja o figură consacrată în țara natală, fiind imaginea emisiunii „Portugal no Coração”. Totuși, pentru că Merche locuia în Portugalia, distanța dintre ei a făcut dificilă menținerea relației.

Cei doi au păstrat discreția în privința relației și a despărțirii, până când Merche a vorbit pentru revista Flash în 2021: „Am promis să nu vorbesc niciodată. Nici lui, nici mie… nici familiei lui, pentru care am un mare respect.

Ceea ce pot spune este că am avut o poveste, o poveste foarte intensă. Și este minunat să privesc în urmă și să zic: ceea ce s-a întâmplat în viața mea a fost atât de frumos!

Am cunoscut o persoană minunată, care este cel mai bun jucător din lume. Este cu adevărat o persoană specială”.