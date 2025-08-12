Cristiano Ronaldo a decis să se căsătorească cu Georgina Rodriguez, iubita sa de mai bine de nouă ani, cu care are şi două fetiţe.

Cristiano Ronaldo se însoară! Fotbalistul a cerut-o de soție pe Georgina. Cât de frumos e inelul | Profimedia

Cristiano Ronaldo și-a făcut, în sfârșit, curajul să ducă relația cu Georgina Rodriguez la următorul nivel. După mai bine de nouă ani de iubire și o familie frumoasă împreună, starul portughez a cerut-o în căsătorie pe mama celor două fiice ale sale, Alana Martina și Bella Esmeralda.

Cristiano Ronaldo se însoară! Fotbalistul a cerut-o de soție pe Georgina. Cât de frumos e inelul

Anunțul a fost făcut indirect, dar spectaculos, chiar de Georgina, luni, pe Instagram. Partenera fotbalistului a postat o fotografie în care își arată mâna împodobită cu un impresionant inel de logodnă. Imaginea, surprinsă cel mai probabil într-un dormitor, pe un pat cu așternuturi albe, surprinde și mâna lui Cristiano Ronaldo, sprijinind-o tandru pe a ei. Mesajul care a însoțit poza a fost unul plin de emoție: „Da, vreau. În aceasta și în toate viețile mele”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

În vârstă de 40 de ani, câștigătorul a cinci Baloane de Aur nu și-a ascuns niciodată intenția de a se căsători cu Georgina. În urmă cu ceva timp, Ronaldo declara: „Îi spun mereu: ‘Când vom avea acel click’. Ar putea fi într-un an, în șase luni sau într-o lună. Sunt 1000% sigur că se va întâmpla”. Iar momentul a sosit.

Citește și: Imaginile cu Georgina Rodríguez în biserică i-au înfuriat pe internauți. Cum a pozat iubita lui Cristiano Ronaldo în lăcașul sfânt

Povestea lor de dragoste a început în 2016, iar de atunci cei doi au trecut împreună prin momente de glorie, dar și încercări dificile. În serialul documentar „Eu sunt Georgina”, difuzat pe Netflix între 2022 și 2023, modelul spaniol a recunoscut că nu de ea depinde data nunții și că, atunci când Cristiano va decide, ea va fi pregătită.

Cine este Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, născut pe 5 februarie 1985 în Funchal, Madeira, este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Cariera sa a început în Portugalia, la Sporting Lisabona, unde talentul său a atras rapid atenția cluburilor mari din Europa. În 2003, a semnat cu Manchester United, unde a câștigat trei titluri de campion în Premier League și primul său Balon de Aur, în 2008.

În 2009, transferul său la Real Madrid pentru o sumă record la acea vreme, 94 de milioane de euro, a marcat începutul unei perioade legendare: patru trofee Champions League, patru Baloane de Aur și numeroase recorduri de goluri. A urmat o etapă la Juventus și apoi revenirea la Manchester United, înainte de a semna cu Al Nassr, în Arabia Saudită, în 2023.

Citește și: Suma uluitoare pentru care a semnat Ronaldo noul contract cu Al-Nassr. Mulți se întreabă ce face cu atâția bani

Viața de familie și relația cu Georgina

În afara terenului, Ronaldo este tatăl a cinci copii. Pe lângă cele două fiice pe care le are cu Georgina Rodriguez — Alana Martina și Bella Esmeralda — fotbalistul mai are trei copii: Cristiano Jr. și gemenii Eva și Mateo, născuți dintr-o mamă surogat.

Relația cu Georgina a început în 2016, când cei doi s-au întâlnit într-un magazin de lux din Madrid, unde ea lucra ca asistent de vânzări. De atunci, cuplul a devenit unul dintre cele mai urmărite din lume, împărtășind pe rețelele sociale imagini din vacanțe exotice, evenimente de gală și momente intime în familie. Georgina l-a însoțit pe Ronaldo în toate etapele carierei sale, iar el nu a ezitat să o descrie drept „iubirea vieții lui”.