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Cu ce se ocupă Nana Falemi la 17 ani după ce s-a retras din fotbal. Cum a fost surprins fostul jucător pe teren

Nana Falemi s-a retras din fotbalul de performanță în urmă cu 17 ani. Iată cum arată și cu ce se ocupă în prezent!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 21 Iunie 2026, 13:15 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 15:26
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Cu ce se ocupă Nana Falemi la 17 ani după ce s-a retras din fotbal. Cum a fost surprins pe teren fostul jucător | Hepta
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Nana Falemi a împlinit 52 de ani pe 5 mai și, deși nu mai face fotbal de performanță din anul 2009, nu poate să stea departe de pasiunea din care a făcut o meserie. Fostul sportiv pare să nu fi părăsit nicio clipă terenul de fotbal, deschizându-și propriul club, unde îi instruiește pe copiii pasionați, potrivit Revista Viva.

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Cum arată Nana Falemi la 17 ani după ce s-a retras din fotbal

Născut în București din tată camerunez și mamă româncă, Nana Falemi a jucat fotbal atât pentru România, cât și pentru Camerun. Fost dublu campion cu Steaua și finalist cu reprezentativa Camerunului în Cupa Cofederațiilor, sportivul a inspirat o mulțime de copii, notează sursa citată mai sus.

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Nana Falemi a înființat, în anul 2008, o școală de fotbal în București, „FC Nana Juniors”, care cuprinde copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani.

„Nu știu de ce sau cum se face, dar noi chiar nu avem problemă cu părinții. Eu le-am spus de la bun început că la vârstele mici nu se face performanță. Performanța este la televizor. La vârste mici copiii se distrează, descoperă fotbalul, descoperă cum le place, cât de mult le place, și abia mai târziu vine și performanța. Pentru cei care își doresc să contine pe acest drum. Deci deocamdată este despre distracție și amuzament”, dezvăluia Nana Falemi, în urmă cu ceva timp, pentru ego.ro.

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Ce idoli a avut Nana Falemi în copilărie: „Eu am fost propriul meu model”

Nana Falemi a dezvăluit care au fost idolii săi înainte de a juca fotbal de performanță.

„Când eram mic, mic, îmi plăcea foarte mult Edson Arantes do Nascimento, Pele. Îmi plăcea foarte mult. De la noi din campionat îl admirat foarte tare pe Belodedici, cu care, ulterior, am devenit coleg. Deci pe ei doi i-am admirat dintotdeauna. Mai sunt și mulți alți pe care i-am admirat, însă, în momentul în care am devenit profesionist, nu am mai avut idoli. Eu am fost propriul meu model”, a declarat Nana Falemi, citat de Revista Viva.

„Am crescut în Cartierul Militari, lângă Școala 142. Bunica mă educa cu mână de fier. Încercam să fiu cuminte, dar nu îmi reușea mereu. N-aveam cum. Nu-mi plăceau extremele. Dar îți dai seama că îmi plăcea să mă joc cu copiii de la bloc și să facem tot felul de prostii.

Bătaie cu țevile cu cornete prin blocurile în construcție, dădeam cu praștiile după animale, orice se făcea la bloc eram prezent. Săream în curțile oamenilor să mâncăm căpșuni, cireșe. Odată ne-a alergat unul, am sărit peste o tufă de trandafiri și m-am tăiat destul de serios între picioare. M-a usturat ca la balamuc vreo două zile!.

Mergeam pe ștrand, în Băneasa, cu băieții mai mari de la bloc. Și nu aveam bani, bunica nu știa, nu m-ar fi lăsat să merg tocmai acolo. Ca să ajungem pe ștrand, fără bani, trebuia să traversăm lacul înot. Așa că ne puneam îmbrăcămintea în pungi și înotam cu pangile în mână, până pe malul cu ștrandul. Când ajungea acolo, ne îmbrăcam și era ca și cum veniserăm pe poartă. Când stau și mă gândesc acum, culoarea mea nu avea cum să treacă neobservată, dar a mers”, a dezvăluit Nana Falemi, într-un interviu pentru Fanatik, citat de sursa menționată mai sus.

Nana Falemi, amintiri de pe vremea când juca

Nana Falemi este cunoscut în România mai ales pentru partidele pe care le-a disputat în tricoul celor de la FCSB. El a mai evoluat în țara noastră pentru cluburi precum Petrolul Ploiești, FC Vaslui și Gaz Metan Mediaș.

Deși s-a născut în București, fostul jucător are cetățenie dublă. Astfel, a putut să adune cinci selecții pentru echipa națională a Camerunului.

Participant la Cupa Confederațiilor și Cupa Africii alături de Camerun, Nana Falemi a rememorat, la emisiunea Poveștile Sport.ro, duelul la care a participat în 1998, un amical între Petrolul Ploiești, echipa sa de la acea vreme, și naționala României, care se pregătea de Mondialul din Franța. El a povestit cum a fost să îi aibă adversari pe Gică Hagi, Adrian Ilie, Viorel Moldovan sau Marius Lăcătuș.

La rubrica fotografiilor de arhivă, Nana Falemi a revăzut imagini din urmă cu 23 de ani, de la Liverpool – Steaua, și a dezvăluit cum a jucat accidentat în marele meci de pe Anfield Road.

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„Nu mă așteptam ca Liverpool să ne respecte atât de mult. Nici Bacăul nu s-ar fi apărat cum s-a apărat Liverpool cu noi!”, spunea Nana Falemi, citat de Revista Viva.

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