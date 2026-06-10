Mireasa, sezon 13. Roxana, acuzații dure la adresa lui Sebastian. Amalia nu s-a putut abține și a intervenit. Ce s-a întâmplat

Roxana și Sebastian au avut parte de o discuție aprinsă în emisia live de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 10 iunie 2026. Aceștia și-au adus acuzații grele în fața telespectatorilor. Amalia nu s-a putut abține și a intervenit.

Roxana a revenit în casa Mireasa: Meciul Iubirii cu noi subiecte de discuție în privința lui Sebastian și Amaliei. Tânăra a dezvăluit că nu i-a plăcut reacția băiatului atunci când s-a aflat că trebuie să părăsească show-ul matrimonial din cauza problemelor din familie, dar se poate reîntoarce.

Tensiunile dintre cei doi au atins cote maxime în emisia live de miercuri a emisiunii, de pe 10 iunie 2026. Băiatul a încercat să-i explice tinerei că reacția lui a fost perfect normală având în vedere situația delicată în care se afla.

„În primul rând, numai citind ce scrie acolo am avut un of interior. Intențiile mele au fost sincere și bune, atât! Nu am nevoie să mă mai justific pentru nimic.”, a dezvăluit concurentul.

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„Eu în acel moment am interpretat faptul că pe Sebastian îl deranja că eu părăsesc competiția și că am ocazia să mă reîntorc. Eu asta am văzut pe chipul lui Sebastian! Să nu uităm ce ceartă a fost între mine și Sebastian!”, a mai adăugat Roxana.

Băiatul a ținut să precizeze faptul că tânăra a revenit pe platoul de filmare cu lecția deja învățată: „Ai venit școlită de către familia ta! Nu mă interesează ceea ce crezi tu, dar ar trebui să înțelegi!”.

„Nu e vorba despre influențare, e vorba despre ceea ce am văzut eu și ceea ce mi s-a confirmat! Cei dragi mie au fost surprinși de reacția ta!”, a mai adăugat ea.

„Însemnă că minți cu afirmările pe care le-ai făcut atunci când ai reintrat în casă, dar asta e cel mai neimportant lucru!”, i-a mai zis Sebastian.

Amalia a intervenit în cearta Roxanei cu Sebastian de la Mireasa: Meciul Iubirii

Amalia nu a rămas indiferentă momentului tensionat. Tânăra a reacționat imediat când a văzut că Roxana îi aduce acuzații dure iubitului ei.,

„Nu înțeleg ce vrei tu să scoți din chestia asta! (...) Pur și simplu îl ataci cu orice! De unde până unde schimbarea asta? Cea acolo e!”, a intervenit și Amalia, vizibil deranjată de vorbele colegei sale.

„Tu n-ai cum să porți un dialog! (...) Scuză-mă că îmi permit, Roxana, dar dacă eu mi-aș fi știut familia într-o situație de genul acesta, crede-mă că n-aș fi venit niciodată cu răutatea pe care tu o ai!”, i-a mai spus Sebastian acesteia.

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„Lui nu i-a convenit că m-am întors!”, a mai evidențiat Roxana.

„Pentru mine nu reprezinți nicio importanță! Acuzațiile și motivele pe care tu le justifici fac parte dintr-o frustrare interioară”, i-a specificat băiatul.

„Nu mă mai suportă de la cearta pe care a avut-o. Asta e părerea mea, îmi pare rău!”, a mai zis tânăra.

Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.