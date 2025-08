Când revine David Popovici în România, după Campionatul Mondial de la Singapore. Se întoarce în țară cu două medalii de aur

Președintele Federației Române de Natație, Camelia Potec, a dezvăluit când se va întoarce David Popovici în România, după Campionatul Mondial de Natație de la Singapore.

David Popovici este primul om din istorie care câștigă de două ori medaliile de aur la probele de 100 m liber / 200 m liber la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, după cele din 2022, de la Budapesta.

Când se întoarce David Popovici în România

Pentru digisport.ro, Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație, a analizat cursa lui David Popovici și a dezvăluit când va reveni în țară campionul mondial.

„S-a încheiat competiția pentru David cu o nouă victorie, un nou titlu mondial. O nouă performanță extraordinară. Un record al competiției, dar și unul european. Se apropie de recordul mondial și sperăm să devină în cel mai scurt timp cel mai rapid înotător al lumii. S-a văzut de la început că își dorește să câștige, că are încredere în el și că va face o cursă extraordinară. A fost la cel mai înalt nivel și a câștigat un pic mai detașat, dacă putem spune asta.

(n.r. despre stilul lui David Popovici de a trage tare pe final) Ține de pregătirea și siguranța fiecărui sportiv. Simte că este pregătit, știe ce a făcut în fiecare zi la antrenament, totul ca la carte. Asta îi dă valoare și încredere unui sportiv. Contează foarte mult ce spune antrenorul, echipa de lângă el. Este o relație deschisă, fiecare spune ce simte. Totul este pregătit în detaliu, cum se pleacă în cursă, cum se înoată, cum se face întoarcerea, absolut totul.

(n.r. că nu participă la cursa de 50 m) Așa este. A fost o decizie tactică, nu a fost nicio problemă. Am decis să anunțăm asta înaintea finalei de 100 m liber ca să nu existe interpretări că nu mai poate, că nu mai vrea sau mai știu eu ce, că vrea vacanță. A fost decizia antrenorului și a lui David. Noi am fost de acord.

Eu o să revin în țară sâmbătă dimineața, iar David Popovici și echipa sa vor ajunge în România duminică seara”, a declarat Camelia Potec pentru sursa citată mai sus.

David Popovici a dezvăluit ce discuție a avut cu iubita sa înainte de Campionatul Mondial

După ce a mărturisit că s-a gândit să abandoneze Campionatele Mondiale, pentru că nu se simțea bine, David Popovici a dezvăluit ce discuție a purtat cu Taisia, iubita sa.

„Odată ce am trecut de calificări, probă pe care o consider cea mai grea, chiar dacă sunt, de fapt, doar niște calificări, am reușit să mă mobilizez.

Îi spuneam Taisiei, iubitei mele, asta chiar cu o zi înainte să înceapă concursul, când încă eram convins că nu voi înota: ;;Taisia, de ce simt că vei fi dezamăgită de mine, dacă voi alege să nu concurez? Ți-am spus cum mă simt, nu mă simt bine, vreau să merg acasă, de ce simt că ai fi, totuși, dezamăgită?>>.

Și mi-a spus că nu ar fi, pentru că ei îi e indiferent, își dorește să fiu fericit și își dorește să fiu bine și să fac ceea ce-mi doresc, că ea îmi va fi alături oricum. Și m-a atenționat că, cel mai probabil, îmi proiectez propriile gânduri pe ea și, de fapt, eu aș fi cel dezamăgit de mine dacă nu mi-aș da această șansă de a concura”, a declarat David Popovici, potrivit sursei citate mai sus.

Performanțele realizate de David Popovici la Campionatul Mondial de Natație de la Singapore

A doborât recordul competiției, stabilit de Zhanle Pan (46.80).

A doborât recordul european (46.71) stabilit tot de el luna trecută.

A făcut „dubla” 100/200 m liber - singurul om din istorie care a reușit asta de două ori (după Budapesta 2022).

A intrat în clubul select al înotătorilor cu duble victorii în „proba regină”, alături de Matt Biondi, Alexander Popov, Filippo Magnini, James Magnussen și Caeleb Dressel, potrivit digisport.ro.

