Emeric Ienei a murit la 88 de ani! Legendarul antrenor al Stelei era internat în spital de mai multe zile

Emeric Iemei s-a stins din viață pe 5 noiembrie 2025 într-un spital din Oradea.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 11:36 | Actualizat Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 11:56
Emeric Ienei a murit la 88 de ani! Legendarul antrenor al Stelei era internat în spital de mai multe zile

Legendarul antrenor al Stelei s-a stins din viață pe data de 5 noiembrie 2025, în jurul orei 11:00, la vârsta de 88 de ani. Fostul mare antrenor era internat de mai multe zile în spital la Oradea.

Emeric Ienei a murit la 88 de ani! Legendarul antrenor al Stelei era internat în spital de mai multe zile

Vestea că fostul mare antrenor a încetat din viață a fost confirmată de Sandu Boc, care, de asemenea, a menționat că Emeric Iemei era internat în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor.

„Aşa e, din păcate a decedat. Era în spital de mai multe zile”, a explicat acesta.

Cine a fost și cum a scris Emeric Ienei istorie în fotbalul românesc

Emeric Ienei s-a născut la 22 martie 1937, la Agrişu Mic, în judeţul Arad. Deşi şi-a dorit să devină avocat, el a ajuns fotbalist şi ca jucător a activat la echipele UTA Arad, Steaua Bucureşti şi Kayserispor. A câştigat de trei ori titlul de şi de patru ori Cupa României, toate cu Steaua Bucureşti.

Ca antrenor, Ienei a activat la Steaua Bucureşti, Crişul Oradea, Chindia Târgovişte, Videoton, Panionios şi Universitatea Craiova şi a fost selecţioner al echipelor naţionale ale României şi Ungariei.

Cea mai mare performanţă din cariera sa de tehnician este câştigarea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986. Tot cu Steaua a câştigat cinci titluri şi trei Cupe ale României.

La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. El are şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.

Emeric Ienei a câştigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua

Emeric Ienei se afla pe banca Stelei la cea mai mare performanţă a unei echipe de club din România. Pe 7 mai 1986 Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni, într-o finală disputată la Sevilla, cu FC Barcelona.

A fost 0-0 după timpul regulamentar şi după prelungiri, iar la loviturile de departajare roş-albaştrii s-au impus cu 2-0. Marius Lăcătuş şi Gabi Balint au fost singurii jucători care au reuşit să înscrie de la 11 metri. Helmut Duckadam a intrat în Cartea Recordurilor, reuşind să apere toate cele 4 lovituri de la 11 metri executate de catalani.

Emeric Ienei a obţinut calificarea, ca selecţioner al României, în sferturile EURO 2000. România s-a calificat dramatic în sferturi după ce a învins-o pe Anglia în ultimul meci din grupă. Chivu a deschis scorul, englezii au preluat ulterior conducerea, prin golurile lui Alan Shearer şi Michael Owen, dar „tricolorii” au izbutit o întoarcere fantastică de scor. Dorinel Munteanu a marcat în minutul 48, iar Ionel Ganea le-a adus victoria „tricolorilor”. Ganea a transformat un penalty în minutul 89 al partidei.

Știre în curs de actualizare

Sursă: Antena Sport

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

