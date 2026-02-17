Bobul tricolor, pe locul 5 la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano - Cortina 2026. Cine sunt sportivii care ne reprezintă

Antena Căutare
Bobul tricolor a obținut azi locul 5 la Jocurile Olimpice de iarnă Milano - Cortina 2026.

Publicat: Marti, 17 Februarie 2026, 13:25 | Actualizat Marti, 17 Februarie 2026, 13:46
Echipa României a obținut astăzi locul 5 la bobul de două persoane la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. | Hepta

La Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano – Cortina 2026, bobul tricolor a câștigat locul 5, fiind foarte aproape să ocupe unloc pe podium.

Rezultatele remarcabile ale României la bobul de două persoane la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

Mihai Cristian Tentea și George Iordache au format echipajul tricolor pentru proba bobului de două persoane de la Jocurile Olimpice de Iarnă.

După două manșe, echipa formată din cei doi sportivi români a ajuns pe locul 5, un rezultat de-a dreptul impresionant.

Luni, pe 16 februarie, ei au obținut o performanță inedită. În prima manșă, Tentea și Iordache au scos un timp de 55.73 secunde, iar în cea de-a doua manșă au reușit să scadă timpul la 55.65 secunde pe circuitul Cortina d’Ampezzo.

„Am visat la un loc în top 10, dar acum avem șanse reale să intrăm între primele 8 echipaje”, a declarat Mihai Tentea înaintea competiției.

Fanii celor doi sportivi români îi pot urmări astăzi în manșa a treia în direct pe Eurosport, de la ora 20.00 și pentru manșa finală de la ora 22.05.

Rezultatul obținut până acum arată că antrenamentele lor au dat randament. Ei s-au clasat la doar 14 sutimi în spatele echipei americane și încă speră că se vor clasa în top 4 în manșele următoare.

Astăzi, 17 februarie 2026, echipa formată din George Buta, Raul Flore, George Colțea și Dmitrii Shamaev va participa la ștafeta masculină 4 x 7,5 km la biatlon.

Astăzi programul de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano – Cortina 2026 include 9 discipline sportive. Tot astăzi organizatorii vor decerna medaliile în 7 dintre acestea, și anume bob, patinaj viteză, snowboard, schi acrobatic, curling, combinată nordică și biatlon.

