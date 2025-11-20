România e în cursa pentru medalii la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025! Urmărește LIVE pe AntenaPLAY (30 noiembrie – 7 decembrie)

Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 va avea loc în perioada 30 noiembrie – 7 decembrie. Competiţia cu un format inedit va avea loc la Chengdu şi va fi transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

România se află printre cele 16 echipe calificate la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 din China și va încerca să se impună în fața unor forțe consacrate ale tenisului de masă, precum China, Japonia sau Suedia.

România, în cursa pentru medalii la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 – urmărește LIVE pe AntenaPLAY (30 noiembrie – 7 decembrie)

La ediția precedentă, desfășurată tot în China, România a încheiat pe locul 4, fiind învinsă în finala mică de Hong Kong, cu 8-2, după ce fusese învinsă de gazde în semifinale, scor 8-1.

Reprezentanții României la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 sunt Bernadette Szocs, Eliza Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu, Iulian Chiriță și Darius Movileanu.

Cele 16 echipe participante sunt: China, Japonia, Coreea de Sud, Taipei, India, Hong Kong, Franța, Germania, Suedia, România, Croația, Egipt, Brazilia, Statele Unite, Chile și Australia.

Competiția de la Chengdu se desfășoară după un sistem inedit: meciurile sunt de trei seturi, cu scoruri de 3-0 sau 2-1, iar câștigătoarea duelului este echipa care ajunge prima la opt seturi câștigate. Fiecare jucător poate participa la maximum două meciuri, fie simplu, fie dublu.

Partidele încep cu dublul mixt, urmat de simplu feminin, simplu masculin, dublu feminin și dublu masculin, iar ordinea ultimelor două meciuri este decisă de căpitanul echipei mai slab clasate.

