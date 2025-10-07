Prima jucătoare de tenis care și-a pus silicoane. De ce a adus-o în discuție pe Simona Halep: „Nu vei mai putea juca”

O jucătoare de tenis și-a făcut o intervenție estetică pe care mulți au considerat-o controversată. Iată ce a spus tânăra.

Oceane Dodin are 28 de ani și este jucătoare de tenis. Sportiva este numărul 363 WTA, iar recent și-a făcut o operație de augmentare mamară.

Ce spune prima jucătoare de tenis care și-a pus silicoane de Simona Halep

Oceane Dodin este prima jucătoare de tenis care a dorit să își mărească bustul, apelând la ajutorul medicilor esteticieni. Sportiva este încântată de rezultate, deși mulți au avertizat-o că este posibil să nu mai poată performa.

Articolul continuă după reclamă

Franțuzoaica a avut încredere în propriul instinct și a făcut pasul cel mare. Ea a adus în discuție situația Simonei Halep, care în 2009, a luat decizia îndrăzneață de a-și micșora sânii. Oceane Dodin afirmă că mărimea bustului românei era un „handicap”, iar decizia Simonei a fost un succes. Însă consideră că ea nu se încadrează în acest tipar.

Oceane Dodin își dorea de multă vreme să facă această schimbare, iar pauza de șase luni o ajută să se refacă și să revină în teren cu forțe proaspete.

„Este ceva ce îmi doream să fac de mult timp. Am profitat de această pauză, pentru că, având în vedere că trebuie să te oprești aproximativ două luni după operație, în plin sezon nu era posibil.

Mi-am spus: «Dacă tot trebuie să mă opresc șase luni, mai bine fac ce vreau». Prefer să o fac acum decât la 40 de ani, când îmi voi fi încheiat cariera. Toată lumea mi-a spus: «Nu vei mai putea juca».

Dar nu este așa, nu mă deranjează în timpul meciurilor. Există bustiere adaptate. În schimb, la Simona Halep, sânii ei foarte mari erau un handicap pentru ea.

Probabil sunt prima jucătoare care joacă cu implanturi mamare, dar trebuie să existe un început pentru toate”, a declarat ea, conform unei surse.

Oceane Dodin a intrat pe teren ultima oară la un meci oficial în decembrie 2024, la Open-ul de la Limoges, însă a pierdut din primul tur. Ea a fost nevoită să stea mai mult timp departe de terenul de tenis din cauza unei probleme medicale la nivelul urechii interne. Această pauză a fost și momentul propice pentru intervenția estetică.

Problema la urechea internă este mult mai acută în timpul meciurilor pe terenurile exterioare, precizează sportiva: „Soarele mă împiedică să joc. Pe teren, văd trei mingi, este foarte complicat. În sală, nu pot să vă explic de ce este mai bine, probabil pentru că nu se vede cerul. Am amețeli, mi se învârte capul, simt instabilitate…”

Oceane Dodin și Simona Halep s-au întâlnit în teren o singură dată, în 2008, la Miami, iar românca a dominat.