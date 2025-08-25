Cine e Amalia Lică. Adolescenta scrie istorie pentru România la gimnastica ritmică după 33 de ani

Antena Căutare
Amalia Lică scrie istorie pentru România la doar 16 ani. Iată cine este tânăra sportivă.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 25 August 2025, 13:43
Amalia Lică are doar 16 ani, însă a debutat la senioare la Campionatele Mondiale de la Rio de Janeiro. După mai bine de trei decenii, performanța tinerei la măciuci a adus argintul pentru România.

Cine este Amalia Lică, tânăra care a urcat pe podium la Campionatele Mondiale de la Rio de Janeiro

Amalia Lică este antrenată de Adriana Mitroi, în vârstă de 31 de ani. Tânăra a avut un exercițiu aproape fără greșeală care a urcat-o pe a doua treaptă a podiumului. Aurul a fost cucerit de Darja Varfolomeev, în vârstă de 18 ani, iar bronzul de Stiliana Nikolova, în vârstă de 20 de ani.

Tânăra româncă a adus argintul în țară la gimnastică ritmică după 33 de ani în care România nu a mai făcut performanță. Ultima medalie, de bronz, fiind cucerită de Irina Deleanu în 1992.

În Brazilia, România a fost reprezentată de Amalia Lică și de Andreea Verdeș, în vârstă de 24 de ani. Potrivit unei surse, Amalia s-a calificat și în finala de la individual compus, unde a terminat pe 17, iar Andreea s-a calificat pe locul 23, după o pauză de un an de la competiție.

Amalia Lică s-a făcut remarcată la vârsta de 5 ani, iar de atunci își uimește antrenoare și bucură românii cu performanțele sale.

„Suntem mândri de Amalia. Ne-a şocat într-un mod pozitiv. E un fel de Nadia”, declara Irina Deleanu, președinta Federației Române de Gimnastică.

Reușita tinerei sportive de la Rio nu a fost trecută cu vederea de Comitetul Olimpic și Sportiv Român:

„Medalie istorică pentru România la gimnastică ritmică! După 33 de ani!

Amalia Lică, 16 ani, a câștigat argintul mondial la măciuci la seniori!

La Campionatele Mondiale de la Rio de Janeiro, Amalia a surprins lumea gimnasticii ritmice prin atitudine, expresie artistică și măiestria execuției într-o finală bine gestionată de sportiva noastră.

Eleva Adrianei Mitroi a fost notata cu 29.000 de puncte. Doar campioana olimpică Darja Varfolomeev a fost mai bine cotată, cu 31.700 puncte. Pe locul 3 s-a clasat gimnasta din Bulgaria, Stiliana Nikolova, 28.800.

Este prima medalie mondială la seniori pentru România după bronzul Irinei Deleanu, câștigat în 1992.

Talentul Amaliei și puterea ei de a urma un vis au dus-o pe podium. Felicitări, Amalia! Suntem mândri de tine!” a fost mesajul transmis pe rețelele de socializare.

Amalia Lică are în palmares la junioare: 6 medalii europene (5 de aur și 1 de argint) și 2 mondiale (1 argint, 1 bronz).

amalia lică la Campionatele Mondiale de la Rio de Janeiro
La ediția din 2025 a Campionatului Mondial de Gimnastică Ritmică au participat 102 gimnaste din 77 de țări, conform unei surse.

