Un bărbat fără adăpost a vandalizat sala de gimnastică „Nadia Comăneci”, însă a trecut cu vederea peste unul dintre cele mai valoroase obiecte din țară. Iată ce i-a putut scăpa individului și ce s-a întâmplat cu el după ce a fost prins.

Sala de gimnastică „Nadia Comăneci”, vandalizată de un individ fără adăpost | profimediaimages.ro/ Observator News

Sala de gimnastică „Nadia Comăneci” din Onești, județul Bacău, a fost vandalizată în noaptea de 11 spre 12 august de un bărbat în vârstă de 37 de ani, care a incendiat zona vestiarelor fără rețineri.

Individul a avut intenția de a sustrage mai multe bunuri, însă în cele din urmă, se pare că jaful nu a mai fost de ajuns. Polițiștii din cadrul IPJ Bacău au intervenit la fața locului, iar când au văzut ce i-a scăpat hoțului, nu le-a venit să creadă.

Citește și: Cum arată Gigi Becali la bustul gol la 67 de ani. Patronul FCSB, asociat cu Hulk Hogan

Descoperă în rândurile de mai jos ce a scăpat neatins și ce au transmis oamenii legii după nefericitul eveniment.

Articolul continuă după reclamă

Sala de gimnastică „Nadia Comăneci”, vandalizată de un individ fără adăpost. Ce a rămas neatins a uimit pe toată lumea

Un loc emblematic pentru sportul românesc și refugiul celor care visează să ajungă departe în lumea gimnasticii a devenit ținta hoților după ce aceștia au realizat că în incintă s-ar putea afla lucruri de valoare care ar putea să îi îmbogățească rapid.

Deși scopul inițial a fost de a sustrage anumite obiecte valoroase, bărbatul care a intrat prin efracție în sala de gimnastică „Nadia Comăneci” nu s-a mulțumit cu atât și a decis să vandalizeze locația prin incendierea vestiarelor.

Potrivit informațiilor oferite de autorități, bărbatul fără adăpost a spart un geam pentru a intra într-un vestiar din sală, iar în imaginile de la fața locului acesta a fost surprins în mijlocul actului de vandalism, răvășind dulapuri și forțând mai multe uși.

În încercarea de a incendia vestiarele, acestea au suferit daune semnificative, însă ceea ce a rămas complet neatins a ridicat multe semne de întrebare atât în rândul polițiștilor, cât și în rândul celor care au aflat imediat de incident.

Mai exact, este vorba despre vitrina cu trofee, în care este depozitat un trofeu unic în țara noastră, acordat Nadiei Comăneci pentru cele trei titluri de campioană europeană pe care le-a obținut de-a lungul carierei sale.

Citește și: Echipajul de dublu rame feminin a obţinut medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai, Lituania

„La data de 12 august a.c, în jurul orei 7.00, polițiștii din Onești au fost sesizați de către un bărbat de 44 de ani, din localitate, despre faptul că o persoană necunoscută ar fi intrat într-o clădire de pe strada Perchiului cu intenția de a sustrage bunuri” au transmis oficialii, potrivit Libertatea.

În prezent individului i s-a întocmit un dosar penal, iar potrivit unor surse din anchetă, despre acesta se cunoaște faptul că a fost internat de mai multe ori, fiind vizibil bolnav. Conform sursei citate mai sus în articol, acesta ar urma să ajungă la spitalul de psihiatrie.

Iată și imaginile de la fața locului:

https://youtu.be/gBVaBiBm9HY?si=li-SDMSIov6rUWPZ

Citește și: Marco și Ana Leu, primele reacții după accidentul grav de la raliul organizat în memoria regretatului campion, Mihai Leu