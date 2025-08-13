Antena Căutare
Home News Sport Sala de gimnastică „Nadia Comăneci”, vandalizată de un individ fără adăpost. Ce a rămas neatins a uimit pe toată lumea

Sala de gimnastică „Nadia Comăneci”, vandalizată de un individ fără adăpost. Ce a rămas neatins a uimit pe toată lumea

Un bărbat fără adăpost a vandalizat sala de gimnastică „Nadia Comăneci”, însă a trecut cu vederea peste unul dintre cele mai valoroase obiecte din țară. Iată ce i-a putut scăpa individului și ce s-a întâmplat cu el după ce a fost prins.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 14:51 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 16:07
Galerie
Sala de gimnastică „Nadia Comăneci”, vandalizată de un individ fără adăpost | profimediaimages.ro/ Observator News

Sala de gimnastică „Nadia Comăneci” din Onești, județul Bacău, a fost vandalizată în noaptea de 11 spre 12 august de un bărbat în vârstă de 37 de ani, care a incendiat zona vestiarelor fără rețineri.

Individul a avut intenția de a sustrage mai multe bunuri, însă în cele din urmă, se pare că jaful nu a mai fost de ajuns. Polițiștii din cadrul IPJ Bacău au intervenit la fața locului, iar când au văzut ce i-a scăpat hoțului, nu le-a venit să creadă.

Citește și: Cum arată Gigi Becali la bustul gol la 67 de ani. Patronul FCSB, asociat cu Hulk Hogan

Descoperă în rândurile de mai jos ce a scăpat neatins și ce au transmis oamenii legii după nefericitul eveniment.

Articolul continuă după reclamă

Sala de gimnastică „Nadia Comăneci”, vandalizată de un individ fără adăpost. Ce a rămas neatins a uimit pe toată lumea

Un loc emblematic pentru sportul românesc și refugiul celor care visează să ajungă departe în lumea gimnasticii a devenit ținta hoților după ce aceștia au realizat că în incintă s-ar putea afla lucruri de valoare care ar putea să îi îmbogățească rapid.

Deși scopul inițial a fost de a sustrage anumite obiecte valoroase, bărbatul care a intrat prin efracție în sala de gimnastică „Nadia Comăneci” nu s-a mulțumit cu atât și a decis să vandalizeze locația prin incendierea vestiarelor.

Potrivit informațiilor oferite de autorități, bărbatul fără adăpost a spart un geam pentru a intra într-un vestiar din sală, iar în imaginile de la fața locului acesta a fost surprins în mijlocul actului de vandalism, răvășind dulapuri și forțând mai multe uși.

În încercarea de a incendia vestiarele, acestea au suferit daune semnificative, însă ceea ce a rămas complet neatins a ridicat multe semne de întrebare atât în rândul polițiștilor, cât și în rândul celor care au aflat imediat de incident.

Mai exact, este vorba despre vitrina cu trofee, în care este depozitat un trofeu unic în țara noastră, acordat Nadiei Comăneci pentru cele trei titluri de campioană europeană pe care le-a obținut de-a lungul carierei sale.

Citește și: Echipajul de dublu rame feminin a obţinut medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai, Lituania

„La data de 12 august a.c, în jurul orei 7.00, polițiștii din Onești au fost sesizați de către un bărbat de 44 de ani, din localitate, despre faptul că o persoană necunoscută ar fi intrat într-o clădire de pe strada Perchiului cu intenția de a sustrage bunuri” au transmis oficialii, potrivit Libertatea.

În prezent individului i s-a întocmit un dosar penal, iar potrivit unor surse din anchetă, despre acesta se cunoaște faptul că a fost internat de mai multe ori, fiind vizibil bolnav. Conform sursei citate mai sus în articol, acesta ar urma să ajungă la spitalul de psihiatrie.

Iată și imaginile de la fața locului:

https://youtu.be/gBVaBiBm9HY?si=li-SDMSIov6rUWPZ

Nadia Comăneci și o imagine cu Sala de gimnastică din Onești care îi poartă numele
+8
Mai multe fotografii

Citește și: Marco și Ana Leu, primele reacții după accidentul grav de la raliul organizat în memoria regretatului campion, Mihai Leu

Cristiano Ronaldo se însoară! Fotbalistul a cerut-o de soție pe Georgina. Cât de frumos e inelul...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul
Observatornews.ro Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 2. Cele mai impresionante momente trăite de Marius Damian
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 2. Cele mai impresionante momente trăite de Marius Damian Miercuri, 13.08.2025, 00:23
Mireasa sezonul 12, 12 august 2025. Ce divergențe stârnea subiectul despre copii între concurenți Mireasa sezonul 12, 12 august 2025. Ce divergențe stârnea subiectul despre copii între concurenți Marti, 12.08.2025, 16:07 Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Teodor Costache, vizită nocturnă în camera Ellei Vișan! Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Teodor Costache, vizită nocturnă în camera Ellei Vișan! Marti, 12.08.2025, 22:47 Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Marian Grozavu s-a destăinuit ispitei Teodora Racoș: Nu concep ca cineva să o atingă Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Marian Grozavu s-a destăinuit ispitei Teodora Racoș: Nu concep ca cineva să o atingă Marti, 12.08.2025, 22:00
Mai multe
Citește și
Cristiano Ronaldo se însoară! Fotbalistul a cerut-o de soție pe Georgina. Cât de frumos e inelul
Cristiano Ronaldo se însoară! Fotbalistul a cerut-o de soție pe Georgina. Cât de frumos e inelul
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Rafael Nadal a devenit tată pentru a doua oară. Ce nume au ales el și soția lui pentru băiețel
Rafael Nadal a devenit tată pentru a doua oară. Ce nume au ales el și soția lui pentru băiețel
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x