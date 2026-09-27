Asia Express 2026. Localnicele Yao au devenit amuleta de noroc a concurenților la autostop

Episodul 13 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 27 septembrie 2026. Fiecare echipă a primit sarcina de a însoți câte o femeie din etnia Yao și de a o ajuta să ajungă în siguranță acasă, în faimosul sat Huangluo. Deși la început proba părea să le complice deplasarea, prezența localnicelor s-a dovedit a fi un adevărat atu la autostop. Șoferii au fost mult mai deschiși să oprească și să le ofere transport echipelor când le-au văzut pe femeile Yao alături de ei.

Duminica, 27.09.2026, 20:58