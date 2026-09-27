Asia Express 2026. Secretul șamponului tradițional al femeilor Yao! Ce au avut de făcut concurenții

Episodul 13 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 27 septembrie 2026. Echipele au avut parte de o misiune inedită în cadrul căreia au trebuit să descopere secretele unei tradiții sacre legate de îngrijirea podoabei capilare la femeile din etnia Yao. Femeile Yao sunt renumite în întreaga lume pentru părul lor extrem de lung, negru și sănătos, menținut cu ajutorul unei rețete tradiționale transmise din generație în generație. Proba le-a cerut concurenților să afle pașii exacti și ingredientele naturale folosite pentru prepararea acestui șampon special.

Duminica, 27.09.2026, 20:50