Asia Express 2026. Concurenții au spălat părul femeilor Yao după un ritual străvechi

Episodul 13 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 27 septembrie 2026. Echipele au primit o serie de imagini cu cele trei coafuri specifice femeilor din etnia Yao, fiecare stil indicând statutul social al celei care îl poartă: necăsătorită, căsătorită sau căsătorită și cu copii. Sarcina concurenților a fost să identifice corect o femeie care poartă coafura cerută și să o convingă să îi însoțească la râu. Acolo, echipele au participat la un ritual spectaculos de spălare a părului lung prin metode tradiționale.

Duminica, 27.09.2026, 21:35