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Asia Express 2026. Ce handicap neașteptat au primit Maurice Munteanu și Connie după ce au fost salvați de la eliminare

Episodul 13 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 27 septembrie 2026. În timp ce Maurice Munteanu și Connie se așteptau ca handicapul atribuit să însemne un nou coleg care să le îngreuneze deplasarea, Irina Fodor le-a pregătit o altfel de surpriză. Cei doi au primit un „coechipier” special în locul unei sarcini clasice: un mic patruped care să îi însoțească pe parcursul competiției.
Duminica, 27.09.2026, 20:25
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Asia Express 2026. Luptă aprigă în noroi la jocul pentru amuletă! Mirela Retegan, despre Valerie Lungu: „Are o disperare să câștige!”

Asia Express 2026. Luptă aprigă în noroi la jocul pentru amuletă! Mirela Retegan, despre Valerie Lungu: „Are o disperare să câștige!”

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Asia Express 2026. Cheloo, blocat aproape 4 ore la autostop! Momentul în care a crezut că doboară recordul de stat pe margine

Logo show Duminica, 27.09.2026, 22:30 Asia Express 2026. Cum se numără de la 1 la 10 în limba Dong? Misiunea care decide calificații la jocul pentru amuletă

Asia Express 2026. Cum se numără de la 1 la 10 în limba Dong? Misiunea care decide calificații la jocul pentru amuletă

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Neatza de Weekend. Semnele care îți arată că părul tău are nevoie să fie tuns

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Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

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Neatza de Weekend. Terapia prin sunete! Cum ne influențează vibrațiile starea de bine

Logo show Duminica, 27.09.2026, 15:15 Neatza de Weekend. Plante de interior care dau un aer sofisticat casei! Cum să creezi un decor elegant

Neatza de Weekend. Plante de interior care dau un aer sofisticat casei! Cum să creezi un decor elegant

Logo show Duminica, 27.09.2026, 15:10
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