Asia Express 2026. Ce handicap neașteptat au primit Maurice Munteanu și Connie după ce au fost salvați de la eliminare

Episodul 13 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 27 septembrie 2026. În timp ce Maurice Munteanu și Connie se așteptau ca handicapul atribuit să însemne un nou coleg care să le îngreuneze deplasarea, Irina Fodor le-a pregătit o altfel de surpriză. Cei doi au primit un „coechipier” special în locul unei sarcini clasice: un mic patruped care să îi însoțească pe parcursul competiției.

Duminica, 27.09.2026, 20:25