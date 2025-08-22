Alertă ANM! Cod portocaliu de vijelii puternice în aproape toată țara. Ce județe nu sunt vizate de avertizările meteorologilor

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vreme severă pentru aproape toată țara. Începând cu ora 13:00, un cod portocaliu de vijelii puternice va afecta mai multe zone ale României.

Vremea s-a schimbat radical în România după zilele caniculare. Meteorologii au anunțat ploi torențiale, intensificări ale vântului, descărcări electrice și grindină de medii dimensiuni în mai multe zone ale țării astăzi, 22 august 2025.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50 - 70 km/h, iar în regiunile sudice, temporar peste 80 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

„În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20 - 30 l/mp și izolat de peste 40 - 50 l/mp.”, se arată pe site-ul ANM.

Nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea sunt vizate de avertizarea meteo.

Ce zone sunt afectate de codul portocaliu de vijelii și ploi. Trei județe scapă de alerta ANM

Tot astăzi, 22 august 2025, meteorologii au anunțat și un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată și averse importante cantitativ în județele Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița Năsăud, Maramureș, Covasna și la munte. Alerta de vreme severă este valabilă începând cu ora 14:00 până la ora 21:00.

„Vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 70 km/h) și grindină de medii dimensiuni (3 - 4 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40 - 50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp”, este scris pe site-ul ANM.

Și județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu se află sub cod portocaliu de vijelii puternice începând cu ora 13:00. Dinspre vestul Olteniei către sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu vânt puternic cu rafale în general de 80 - 90 km/h. Avertismentul meteo este valabil până la ora 19:00.

Zonele care vor scăpa de vijelii, ploi torențiale și vânt puternic sunt Arad și Timiș.

„În cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50 - 70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20 - 30 l/mp și izolat de peste 40 - 50 l/mp.”, au mai anunțat meteorologii despre un cod galben de instabilitate atmosferică valabil în intervalul 22 august 2025, ora 21:00 - 23 august 2025, ora 03:00.

Românii nu scapă de caniculă și de disconfortul termic ridicat

De asemenea, România nu scapă de caniculă și de disconfortul termic ridicat.

„Vineri (22 august) în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius.”, este scris pe site-ul ANM.

