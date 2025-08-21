Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza actualizată pentru weekendul 23-24 august 2025.

Potrivit informațiilor oferite de Administrația Națională de Meteorologie, canicula și disconfortul termic se vor intensifica în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în weekend în București și în țară. Ce temperaturi anunță meteorologii pe 23 și 24 august

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo detaliată pentru fiecare zi, iar, potrivit specialiștilor, vremea va fi răcoroasă în majoritatea zonelor.

Prognoza meteo pentru toată țara pentru intervalul 23.08.2025 ora 09:00 - 24.08.2025 ora 09:00

Valorile termice vor scădea semnificativ în sudul și în estul țării, dar vremea va continua să se răcească și în celelalte zone, devenind răcoroasă în regiunile nord-vestice, nordice, în centru și în dealurile sudice.

Cerul va fi temporar noros și vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice, local în Muntenia și la munte, unde izolat vor fi posibile cantități mai mari de apă și pe suprafețe restrânse în celelalte regiuni.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Oltenia, Moldova, Dobrogea și zona montană înaltă.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 29 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, mai ridicate, până în jurul a 19 grade, pe litoral și în deltă.

Prognoza meteo pentru București pentru intervalul 23.08.2025 ora 09:00 - 24.08.2025 ora 09:00

Valorile termice vor scădea semnificativ față de zilele anterioare. Cerul va fi temporar noros și cu o probabilitate mai mare după-amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă se va situa între 14-16 grade.

Prognoza meteo pentru toată țara pentru intervalul 24.08.2025 ora 09:00 - 25.08.2025 ora 09:00

Vremea va fi răcoroasă în majoritatea zonelor, iar în jumătatea de nord a țării chiar rece pentru această perioadă din an. Pe parcursul zilei cerul va fi mai mult noros în regiunile nordice și centrale unde pe arii extinse va ploua și va avea înnorări temporare în sud-estul teritoriului unde aversele se vor semnala local; izolat vor fi descărcări electrice și se vor acumula cantități de apă de peste 15 l/mp. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare și izolat ploi slabe, de scurtă durată. Noaptea, cerul se va însenina în cea mai mare parte a țării.

Vântul va avea intensificări la munte, cu precădere pe creste (rafale de 70...90 km/h), în prima parte a intervalului local și temporar și în restul zonelor, cu viteze mai mari (în general de 50-55 km/h) în nordul, centrul și estul teritoriului, precum și în sud-vest, iar seara și noaptea în extremitatea de sud-est.

Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 24 de grade, local mai ridicate în sud și sud-est, până în jurul a 28 de grade; minimele termice vor fi cuprinse între 4 și 13 grade, mai coborâte în depresiunile Carpaților Orientali, spre 1 grad și ușor mai mari pe litoral.

În a doua parte a nopții, izolat se forma ceață, cu precădere în zonele depresionare și pe văi.

Prognoza meteo pentru București pentru intervalul 24.08.2025 ora 09:00 - 25.08.2025 ora 09:00

Vremea va fi în general frumoasă, dar răcoroasă în timpul nopții. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în prima parte a zilei când vor fi condiții de ploaie slabă.

Vântul va fi în general moderat ziua (trecător cu rafale de 35...40 km/h), apoi va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 27-28 de grade, iar cea minimă de 10-12 grade.

Sursă: meteoromania.ro