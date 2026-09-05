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Alertă meteo în România! Canicula, urmată de vijelii și rafale de peste 90 km/h. Zonele vizate de ANM

Vremea se schimbă brusc în mai multe zone din România. După zilele cu temperaturi ridicate și disconfort termic, meteorologii anunță vijelii, ploi și rafale puternice de vânt.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 05 Septembrie 2026, 11:48 | Actualizat Sambata, 05 Septembrie 2026, 11:54
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Alertă meteo în România! Canicula, urmată de vijelii și rafale de peste 90 km/h. Zonele vizate de ANM | Profimediaimages.ro
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări Cod Galben pentru mai multe regiuni din țară. În zonele vizate, vântul poate ajunge la rafale de peste 90 km/h.

Alertă meteo în România! Canicula, urmată de vijelii și rafale de peste 90 km/h. Zonele vizate de ANM

Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis astăzi, 5 septembrie, mai multe avertizări Cod Galben pentru România. Meteorologii anunță schimbări importante ale vremii, de la temperaturi ridicate și caniculă până la vijelii și intensificări puternice ale vântului.

Avertizările au intrat în vigoare astăzi, de la ora 10:00, și sunt valabile până mâine, 6 septembrie, la ora 21:00.

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Prima avertizare Cod Galben emisă de ANM este valabilă sâmbătă, 5 septembrie, între orele 10:00 și 21:00. Atenționarea vizează Banatul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, dar și sudul Crișanei și al Transilvaniei.

În aceste regiuni, meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă. Pe alocuri va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse între 30 și 36 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Banat și Oltenia, unde vremea va fi deosebit de caldă.

Vijelii și rafale de până la 90 km/h

O nouă atenționare Cod Galben intră în vigoare sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 12:00. Avertizarea este valabilă până la ora 21:00 și vizează mai multe regiuni din țară, unde sunt așteptate intensificări ale vântului și vijelii. Potrivit ANM, sunt vizate Banatul, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei, dar și Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali.

În zonele joase, rafalele de vânt vor ajunge la 50-70 km/h. Situația va fi mai intensă la munte, în special în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali. Aici, rafalele pot atinge 70-90 km/h.

Cod Galben și duminică. Rafale de peste 80-90 km/h la munte

Vremea rămâne instabilă și duminică, 6 septembrie. Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă atenționare Cod Galben, valabilă între orele 09:00 și 21:00. Sunt anunțate intensificări ale vântului în mai multe regiuni din țară, iar la munte rafalele pot depăși 80-90 km/h.

Avertizarea vizează sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei, precum și zone din Carpații Orientali și Meridionali.

În regiunile aflate sub Cod Galben, vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h. Situația va fi mai severă în zonele montane înalte. În Carpații Orientali și Meridionali, rafalele vor depăși temporar 80-90 km/h.

Intensificări ale vântului sunt așteptate și în celelalte regiuni ale țării. Potrivit meteorologilor, în aceste zone vitezele vor fi, în general, de 40-50 km/h.

harta romaniei atentionari anm
harta romaniei atentionari anm
harta romaniei atentionari anm
Simboluri de soare și nori, izolate pe fundal alb. Ilustrație 3D.

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