Cum va fi vremea până pe 14 septembrie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara

Află prognoza meteo detaliată pentru perioada 20 august- 14 septembrie 2026. Specialiștii ANM au oferit informații importante pentru cei cu planuri de vacanță.

Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo detaliată pentru perioada următoare. Descoperă în rândurile de mai jos la ce ar trebui să ne așteptăm în perioada 20 august-14 septembrie 2026 și cum vor arăta ultimele două săptămâni de vară, dar și primele două săptămâni de toamnă.

Prognoza meteo completă pentru București și toată țara în întervalul 20 august-14 septembrie 2026

Vara se apropie de sfârșit și în curând intrăm în luna septembrie. Totuși, sunt numeroși români care au planuri de vacanță inclusiv în această perioadă. Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au întocmit prognoza meteo detaliată pentru perioada 20 august-14 septembrie 2026 și au anunțat cum va fi vremea în București, în țară și la munte.

Prognoza meteo pentru săptămâna 20 august-24 august 2026

Articolul continuă după reclamă

Temperaturile vor fi mult mai ridicate față de specificul acestei perioade din an și termometrele ar putea atinge valori de 35-39 de grade Celsius, mai ales în partea de vest și sud-vest. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat și fenomenul de nopți tropicale. În plus, indicele de umezeală va fi ridicat, aproape de pragul critic. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări. În sud-estul României, temperaturile vor fi apropiate de valorile firești ale acestei perioade.

Prognoza meteo pentru săptămâna 24 august-31 august 2026

Până în dimineața zilei de 24 august 2026 este în vigoare o avertizare meteo de caniculă în cea mai mare parte. În ultima săptămână de vară, temperaturile rămân mai ridicate decât se înregistrează în mod normal în această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi în general apropiate de cele normale.

Prognoza meteo pentru săptămâna 31 august-7 septembrie 2026

În prima săptămână din septembrie 2026, temperaturile vor fi ceva mai ridicate față de specificul acestei perioade din an, mai ales în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Prognoza meteo pentru săptămâna 7 septembrie-14 septembrie 2026

În a doua săptămână din luna septembrie 2026, mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale. Regimul pluviometric va fi în general deficitar pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, arată cei de la ANM.

Cum va fi vremea la munte în perioada 20 august-14 septembrie 2026

Vremea se va încălzi și ne vom putea bucura de temperaturi medii de 26 de grade Celsius în intervalul 21 -23 august 2026, apoi gradele vor coborî, maximele ajungând la18 grade Celsius, în medie. Minimele vor fi de 14...15 grade în intervalul 21 -24 august 2026. Ulterior datei de 24 august, minimele vor coborî spre 9 grade în ultima zi a intervalului. Șanse de precipitații vor fi după data de 24 august 2026.