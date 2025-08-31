Antena Căutare
Cod galben de furtuni puternice în țară! Ce județe sunt afectate și cât timp e valabilă avertizarea meteo

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de furtuni valabilă pentru 17 judeţe din țară. Sunt așteptate precipitaţii însemnate cantitativ, dar şi vijelii şi grindină.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 31 August 2025, 09:56 | Actualizat Duminica, 31 August 2025, 10:05
Cod galben de furtuni puternice în țară! Ce județe sunt afectate și cât timp e valabilă avertizarea meteo

ANM a emis avertizare cod galben de furtuni, duminică, în intervalul 10:00 - 23:0, potrivit news.ro.

În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) şi izolat grindină.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi pe arii restrânse de peste 50 l/mp. Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse şi în restul ţării”, anunţă meteorologii, potrivit sursei citate mai sus.

Potrivit acestora, codul galben vizează judeţele Alba, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Sibiu, Sălaj şi Vâlcea.

Meteorologul ANM, Mihai Huștiu, a declarat la DIGI 24 că de săptămâna viitoare, însă, vremea se încălzește din nou.

„Așteptăm un episod de instabilitate. Deja acesta este în desfășurare. A început să plouă în partea de sud-vest a țării, prin nord-vest, însă în următoarele ore ne așteptăm ca gradul de instabilitate atmosferică să fie tot mai accentuat, ploile se vor extinde și așteptăm manifestări de instabilitate tot mai accentuate, respectiv averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii în partea de sud-est a țării, în sudul Moldovei, Bărăbran, Dobolcea, unde sunt posibile și căderi de grindină”, a spus meteorologul.

„Cantitățile mai însemnate le așteptăm astăzi în județele avertizate în cod galben, respectiv Transilvania, nordul Olteniei și al Munteniei, precum și zone de munte, unde ne așteptăm să fie cantități undeva la 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pentru pătat”, a explicat el.

„Acest episod de instabilitate urmează să se încheie pe parcursul nopții următoare, ploile urmând să se restrângă treptat spre partea de nord-nord-est a țării noastre, iar mâine să vorbim de ameliorare evidentă sub aspectul instabilității. Până atunci, astăzi înregistrăm și o scădere semnificativă a temperaturii față de ieri. Ieri am înregistrat valori termice de 37- 38 de grade în partea de sud a Munteniei, astăzi valori termice de numai 21 de grade prin nordul Olteniei și a Munteniei, 26-27 de grade cel mult în Capitală, după ce ieri am avut 36 de grade”, a mai spus meteorologul ANM pentru sursa citată mai sus.

„Mâine contăm pe valori termice cuprinse între 25 și cel mult 31, poate izolat 32 de grade, iar vremea redevine în general frumoasă și intrăm din nou într-un proces de încălzire. Astfel că marți din nou așteptăm izolat până la 34-35 de grade prin sud-vest și sud. Miercuri va fi și mai cald în sudul și sud-estul țării, cu temperaturi de 36 de grade, dar tot miercuri așteptăm ca alte ploi să sosească în țara noastră, mai ales în jumătatea de vest a teritoriului”, a mai spus meteorologul.

