(P) Cum va fi vremea până pe 20 noiembrie 2025. Estimările meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 20 octombrie - 20 noiembrie 2025, oferind o imagine de ansamblu asupra temperaturilor și precipitațiilor din București și din restul țării.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 10:37 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 10:38
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 20 octombrie - 20 noiembrie 2025

Detalii suplimentare despre vremea în România și actualizările zilnice sunt deja disponibile online.

Perioada 20 - 27 octombrie 2025

La început de interval, România va avea parte de temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, în special în regiunile vestice.

Maximele vor urca frecvent la 22-26°C în Banat, Crișana, dar și în zone din Moldova, Muntenia, Dobrogea și Oltenia. În celelalte regiuni, valorile nu vor depăși 22°C.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi mai bogate în nord-vest, normale în vest și nord, dar reduse în restul teritoriului. Între 24 și 27 octombrie, șansele de ploi vor crește în aproape toată țara.

Perioada 27 octombrie - 3 noiembrie 2025

Pentru ultima săptămână din octombrie și începutul lui noiembrie, meteorologii anunță o vreme în general mai caldă decât media climatologică. Temperaturile se vor menține ridicate în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, însă episoade de ploi sunt posibile mai ales între 27 și 30 octombrie, în zonele extracarpatice și în Transilvania.

Perioada 3 - 10 noiembrie 2025

În prima decadă din noiembrie, temperaturile vor continua să fie ușor peste valorile obișnuite pentru această perioadă. În sud, sud-vest și est, ploile vor fi mai puține decât de obicei, în timp ce în restul țării regimul pluviometric va rămâne apropiat de normal.

Perioada 10 - 20 noiembrie 2025

Pentru mijlocul lunii noiembrie, meteorologii estimează valori termice ce se vor menține ușor peste mediile climatologice la nivel național. Precipitațiile, în schimb, vor fi mai puține în majoritatea regiunilor, ceea ce indică o tendință deficitară la nivelul întregului teritoriu.

Vremea la munte (20 - 30 octombrie 2025)

În zonele montane, temperaturile vor fi în creștere între 20 și 25 octombrie, cu maxime de 6-12°C și minime între -6 și +6°C. Spre finalul lunii, vremea se va răci ușor, astfel încât în jurul datei de 28 octombrie, maximele nu vor depăși 4-6°C, iar minimele vor coborî la -2...0°C.

Ploile vor fi în general slabe și izolate, însă în intervalul 25-30 octombrie aria acestora se va extinde, iar cantitățile de apă vor fi ușor mai consistente.

Cum se anunță vremea în București

Capitala va resimți în mod direct caracterul ușor atipic al acestui interval. Temperaturile maxime se vor menține mai ridicate decât normalul, cu zile în care vor fi în jur de 22-24°C, chiar și după 25 octombrie.

Diminețile vor fi mai reci, cu valori de 8-10°C, dar, per ansamblu, vremea va fi blândă pentru această perioadă. Locuitorii din București pot consulta permanent prognoza pe Vremea în București.

În săptămâna de la finalul lui octombrie, ploile își vor face apariția sporadic, însă nu sunt așteptate cantități importante. În schimb, începutul lunii noiembrie ar putea aduce câteva episoade de instabilitate, dar temperaturile se vor menține ușor peste medie.

Ce înseamnă această prognoză pentru români

Pe fondul încălzirii climatice și al variabilității mari a vremii din toamnă, această prognoză arată un scenariu prietenos pentru agricultură, dar și pentru activitățile zilnice. Fermierii beneficiază de o perioadă prelungită de temperaturi ridicate, însă lipsa precipitațiilor în sud și est poate aduce probleme pentru culturile de toamnă.

La orașe, temperaturile mai blânde reduc nevoia de încălzire centralizată în primele săptămâni ale sezonului rece, ceea ce înseamnă și facturi mai mici la energie. Totuși, fluctuațiile de temperatură și posibilele ploi de la final de octombrie vor necesita o atenție sporită pentru șoferi și pentru cei care călătoresc în zone montane.

În zonele turistice, mai ales la munte, vremea mai caldă prelungește sezonul drumețiilor. Totodată, apariția precipitațiilor sub formă de lapoviță sau ninsoare slabă spre finalul lunii octombrie ar putea marca începutul sezonului rece, dar fără episoade extreme.

Concluzia meteorologilor este clară: intervalul 20 octombrie - 20 noiembrie 2025 va fi dominat de temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit și precipitații reduse, cu doar câteva episoade de instabilitate. Românii se pot aștepta la o toamnă blândă, care, deși nu exclude surprizele vremii, rămâne favorabilă comparativ cu alți ani.

Cum ar putea influența vremea economia

Temperaturile mai ridicate decât media sezonului pot avea efecte directe asupra costurilor cu energia, deoarece întârzie începutul sezonului rece. Pentru gospodării, acest lucru înseamnă cheltuieli mai mici pentru încălzire.

În același timp, transporturile și lucrările de infrastructură pot continua într-un ritm mai susținut, deoarece vremea blândă favorizează activitățile în aer liber. Totuși, lipsa ploilor în

anumite regiuni va afecta agricultura și poate genera dezechilibre pe termen lung în aprovizionarea cu produse agricole.

Ce urmează după 20 noiembrie

Chiar dacă prognoza detaliată se oprește la mijlocul lunii noiembrie, tendințele climatice sugerează că finalul toamnei ar putea aduce o răcire treptată. Primele episoade de iarnă ar putea să apară în a doua jumătate a lunii, în special în zonele montane și nordice.

Totuși, specialiștii subliniază că aceste previziuni pe termen mai lung au un grad mai mare de incertitudine. Românii sunt sfătuiți să urmărească actualizări periodice pentru a se adapta la schimbările rapide ale vremii.

Înapoi la Homepage
