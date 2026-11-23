Ionuț Mocăniță a recunoscut că a înșelat-o pe Claudia cu prietena ei. Ce a dezvăluit concurentul de la Insula Iubirii într-un videoclip pe TikTok.

Ionuț Mocăniță a recunoscut că a înșelat-o pe Claudia cu prietena ei. Ce a spus concurentul de la Insula Iubirii: „Trebuie să...” | Antena 1

Ionuț Mocăniță, concurentul de la Insula Iubirii, a făcut declarații neașteptate despre relația cu Claudia, dar și despre trecutul lor. După ce a refuzat testul poligraf pe insulă, bărbatul a intervenit în mediul online, unde a publicat un videoclip pe TikTok în care a simțit nevoia să spună lucrurilor pe nume și să-și asume greșelile.

Ionuț Mocăniță a recunoscut că a înșelat-o pe Claudia cu prietena ei

Acesta a recunoscut public că și-a înșelat iubita cu una dintre prietenele ei și a explicat de ce nu a vorbit despre acest lucru până acum.

În videoclipul publicat, Ionuț Mocăniță a mărturisit că a urmărit emisiunea din exterior și că experiența l-a făcut să privească diferit situația în care se află. Concurentul a recunoscut că a greșit și că ar fi trebuit să fie sincer încă de la început, înainte de a încerca să explice problemele din relația cu Claudia.

Articolul continuă după reclamă

„Salutare, dragilor! A sosit momentul să spun și eu ceva în online, pentru că consider că deja am devenit public și că trebuie să-mi asum niște greșeli. Vreau să vă spun că da, am înșelat-o pe Claudia. Am înșelat-o cu prietena ei și nu a fost vorba doar de niște mesaje. Simt nevoia să-mi asum lucrurile astea public, mai ales acum, când am văzut emisiunea din exterior și mi-am dat seama că am procedat greșit.

Întâi trebuie să-mi recunosc vina, fapt care m-a și copleșit, să fiu incoerent, să nu mai știu să mă exprim, să am atâtea greșeli gramaticale. Oricum, eu nu am făcut mai mult de șase clase în România și se vede. Deci nu este ca o scuză, eu doar vă explic viața mea. Îmi pare rău despre chestia asta și îmi pare rău că nu mi-am asumat greșeala. Trebuia să-mi asum de la început, să spun lucrurilor pe nume și apoi să vin să explic ce se întâmpla în relația mea”, a spus Mocăniță.

Citește și: Ionuț Mocăniță, pus în dificultate de ispita Eduard, la Insula Iubirii! Ce a fost nevoit să recunoască la bonfire

Ce s-a întâmplat pe Insula Iubirii

În ultimele ediții ale emisiunii Insula Iubirii, Claudia a mers la bonfire, acolo unde s-a întâlnit cu Andrușca. Cele două au discutat despre relația Claudiei cu Ionuț Mocăniță și despre problemele care au existat între cei doi.

Ulterior, Ionuț a avut parte de un bonfire special alături de ispita masculină Eduard. Acesta l-a confruntat pe concurent și a încercat să afle mai multe despre lucrurile care nu au funcționat în relația lui cu Claudia.

De altfel, Claudia a mărturisit în cadrul unui episod că simte că s-a îndrăgostit de ispita Eduard, în timp ce Ionuț a realizat că între el și ispita Andrușca s-a format o conexiune tot mai puternică.

Cei doi au venit la Insula Iubirii pentru a-și testa relația, însă experiența din Thailanda pare să scoată la iveală probleme și adevăruri din trecutul lor. În edițiile următoare vom afla cum vor evolua lucrurile și ce decizie vor lua Claudia și Ionuț la finalul testului.