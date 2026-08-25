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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 25 august 2026. Jo s-a urcat la volanul trenulețului și și-a uimit colegii: Unde mă duc?

Jo a avut parte de o experiență neașteptată după ce a câștigat proba. Artista s-a urcat la comenzile unui trenuleț și a întrebat imediat: „Unde mă duc?”

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 August 2026, 22:05 | Actualizat Marti, 25 August 2026, 22:10
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 25 august 2026. Jo s-a urcat la volanul trenulețului și și-a uimit colegii: Unde mă duc? | Antena 1
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Echipa câștigătoare s-a bucurat din plin de recompensa primită după victoria obținută la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere. Ajunși într-un parc de distracții, Jo, Liviu Vârciu și Andrei au profitat de timpul liber și au decis să încerce una dintre cele mai atractive experiențe din parc: o plimbare cu trenulețul.

Jo s-a urcat la volanul trenulețului și și-a uimit colegii

Momentul a devenit rapid unul amuzant, mai ales după ce Jo a decis că nu vrea să fie doar pasager. Artista a fost atât de încântată de experiență, încât s-a oferit chiar ea să conducă trenulețul.

Liviu Vârciu și Andrei s-au urcat fără ezitare în vagoane și și-au pus toată încrederea în colega lor. Pentru Jo, însă, experiența era cu totul nouă. Deși se plimbase cu trenulețul în copilărie, nu mai avusese niciodată ocazia să se afle la „volan”.

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„Când eram mică, mă plimbam deseori cu trenulețul, dar nu l-am condus niciodată”, a spus Jo, vizibil încântată de moment.

Entuziasmul artistei a fost însă însoțit și de puțină nesiguranță. În momentul în care a trebuit să pornească trenulețul și să își dea seama încotro trebuie să meargă, Jo a avut o reacție care i-a amuzat pe colegii săi.

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„Unde mă duc?”, a întrebat artista, demonstrând că, deși și-a asumat rolul de conductor, avea nevoie și de puțin ajutor pentru a se descurca.

Cum au reacționat Liviu și Andrei

Situația s-a transformat rapid într-un moment savuros, iar Liviu și Andrei au privit cu amuzament întreaga aventură. Jo a fost vizibil încântată de experiență și a profitat din plin de recompensa primită după câștigarea probei.

După o zi plină de competiție și provocări, echipa câștigătoare a avut parte de momente de relaxare și distracție. Pentru Jo, plimbarea cu trenulețul a fost, fără îndoială, una dintre cele mai inedite experiențe, mai ales că de această dată nu s-a mai aflat în vagon, ci chiar la comenzi.

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