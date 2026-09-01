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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 1 septembrie 2026. Georgiana Lobonț, „prizoniera” lui Nea Mărin. Ce farsă i-a făcut

Georgiana Lobonț a fost victima unei farse puse la cale de Nea Mărin la „Poftiți pe la noi”. Artista a fost închisă într-un recipient.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 01 Septembrie 2026, 22:26 | Actualizat Marti, 01 Septembrie 2026, 22:33
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 1 septembrie 2026. Georgiana Lobonț, „prizoniera” lui Nea Mărin. Ce farsă i-a făcut | Antena 1
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Georgiana Lobonț a avut parte de un moment neașteptat în cadrul emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”. Artista s-a trezit în mijlocul unei farse puse la cale de Nea Mărin, care nu a ratat ocazia de a-i da o sarcină mai puțin obișnuită.

Georgiana Lobonț, închisă într-un recipient la „Poftiți pe la noi”

În timpul activităților de la fermă, Georgiana Lobonț a fost pusă la treabă și a trebuit să se implice în mai multe activități. La un moment dat, artista a intrat într-un recipient în care se pregătea berea, pentru a-l curăța. Ceea ce nu știa însă era că Nea Mărin avea să transforme rapid sarcina într-o adevărată farsă.

Profitând de momentul de neatenție al artistei, Nea Mărin a închis capacul recipientului, lăsând-o pentru câteva clipe în interior.

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„Dă-i, dă-i așa, dă-i cu peria”, i-a spus Nea Mărin, în timp ce Georgiana încerca să își ducă la bun sfârșit sarcina.

Momentul a fost unul savuros pentru cei prezenți, însă Nea Mărin a explicat ulterior că nu a intenționat să o țină pe artistă închisă pentru mult timp, mai ales că în interiorul recipientului nu era suficient aer.

„Eu n-am avut de lucru și i-am pus capacele acolo. Numai că acolo nu era aer. Dacă o lăsam închisă mult, îi făceam rău”, a declarat Nea Mărin.

Georgiana Lobonț, pusă serios la treabă

Artista a privit întreaga situație cu umor și a explicat că a intrat în recipient pentru a-și face treaba cât mai bine. Georgiana Lobonț a mărturisit că a vrut să demonstreze că artiștii sunt pregătiți să muncească și să se implice în activitățile pe care le primesc.

„Am intrat, am curățat frumos, mi-a dat și o perie. Am curățat, ca oamenii să vadă că noi, artiștii, știm și să muncim”, a declarat Georgiana Lobonț.

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Așadar, ceea ce trebuia să fie o simplă sarcină de curățenie s-a transformat într-unul dintre momentele amuzante ale ediției. Georgiana Lobonț a trecut cu bine peste provocare, iar Nea Mărin a demonstrat încă o dată că este mereu pregătit să le pună vedetelor piedici și să le testeze simțul umorului.

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