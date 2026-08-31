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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 31 august 2026. Răzbunarea lui Liviu. Ce farsă le-a făcut căpitanilor din echipa galbenă

O zi de relaxare s-a transformat într-o adevărată aventură pentru concurenții de la „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”. Ce farsă le-a pregătit Liviu Vârciu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 31 August 2026, 23:13 | Actualizat Luni, 31 August 2026, 23:40
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 31 august 2026. Răzbunarea lui Liviu. Ce farsă le-a făcut căpitanilor din echipa galbenă | Antena 1
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Câștigarea probei le-a adus lui Sonny și Rikito, căpitanii echipei galbene, o binemeritată zi de relaxare la SPA. În timp ce cei doi s-au bucurat de câteva momente de răsfăț, căpitanii echipei roșii au fost nevoiți să muncească. Situația nu a fost însă pe placul lui Liviu Vârciu și Andrei, care au decis să transforme totul într-o farsă de proporții.

Ce farsă i-a făcut lui Rikito, după ce acesta a ajuns la SPA

Liviu și Andrei au privit de la distanță cum adversarii lor se relaxează și, după ceva timp, au hotărât că nu mai vor să continue munca.

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Cei doi au preferat să se bucure și ei de situație, în felul lor, și au pus la cale un plan care avea să-l surprindă pe Rikito.

Liviu Vârciu a pus la cale un plan neașteptat

„Nu mai vreau să fac nimic. Eu zic să vă enervați așa de tare încât să chemați paza și să ne dați pe toți afară”, a spus Liviu Vârciu, în timp ce savura un suc alături de Andrei.

În timp ce cei doi căpitani ai echipei roșii își făceau planul, ceilalți concurenți își vedeau de activitățile primite. Bella Santiago și Nicu au servit la o cafenea, iar Georgiana și Romica Țociu s-au bucurat de momentele de relaxare.

De partea cealaltă, Sonny și Rikito au profitat din plin de timpul petrecut la SPA.

„Am fost la saună, apoi am fost la piscină”, a povestit Sonny, mulțumit de ziua de relaxare.

Rikito, scos din SPA de oamenii de pază

Planul lui Liviu a mers mai departe, iar acesta a încercat să-l facă pe Rikito să creadă că trebuie să părăsească zona de relaxare.

„Dacă plătește intrarea să rămână. Te duci și îl iei pe Riki și îl scoți afară dacă nu vrea să plătească”, a complotat Liviu cu unul dintre agenții de pază.

Nu a durat mult până când gluma a început să-și producă efectele. Rikito s-a trezit abordat de un reprezentant al pazei, care l-a întrebat dacă și-a achitat intrarea.

„La un moment dat a venit un domn și m-a întrebat dacă am plătit intrarea”, a povestit Rikito, în timp ce era escortat afară.

Liviu a continuat să joace rolul celui supărat că trebuie să muncească pentru adversarii săi.

„Eu m-am săturat să muncesc pentru voi, așa că afară!”, i-a spus Liviu.

Farsa nu s-a terminat aici. Ce surpriză l-a așteptat pe Sonny

Rikito a fost scos afară doar în prosop, iar diferența de temperatură l-a făcut să simtă imediat că ziua de relaxare luase o turnură complet neașteptată.

Liviu Vârciu nu s-a oprit însă aici. Acesta a mers în vestiar și i-a ascuns hainele lui Sonny. Astfel, căpitanul echipei galbene s-a văzut nevoit să ajungă în autocar în prosop.

Farsa a continuat până la masa festivă, unde Rikito a apărut într-o ținută improvizată din două prosoape. Chiar dacă Liviu a făcut tot posibilul să le strice momentul de relaxare, gluma nu a reușit să afecteze prea mult buna dispoziție a lui Sonny.

Concurenții au demonstrat încă o dată că, dincolo de competiție și de munca pe care trebuie să o depună în fiecare zi, la „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” nu lipsesc momentele de distracție și farsele între echipe.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 31 august 2026. Bella și Liviu, față în față cu leii. Gestul care a surprins pu...
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