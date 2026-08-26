Jo a tras o sperietură zdravănă la „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”, după ce un porc uriaș a scăpat din țarc și a venit direct spre ea. Cum a reacționat vedeta?

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 26 august 2026. Jo, panicată după ce un porc a ieșit din țarc! Cum a reacționat vedeta | Antena 1

Jo și What’s Up au făcut parte, de această dată, din echipa pierzătoare la „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”. Cei doi concurenți au fost nevoiți să lase deoparte competiția și să se ocupe de treburile gospodărești, având parte de o misiune care s-a dovedit mai dificilă decât și-ar fi imaginat.

Jo, panicată după ce un porc a ieșit din țarc

What’s Up a fost trimis să facă curățenie la porci, iar Jo i-a fost alături pentru a-i da o mână de ajutor. Vedeta nu s-a dat în lături de la muncă și s-a implicat total în activitățile primite, chiar dacă experiența de la gospodărie a venit și cu câteva momente neașteptate.

Cei doi au făcut curățenie în zona în care se aflau animalele și au avut grijă ca porcii să primească și hrană. Jo a povestit cum au decurs primele momente ale probei și a recunoscut că purcelușii i s-au părut extrem de simpatici.

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„Am fost să luăm tărâțe și am fost să le dăm la purcelușii ăia mici și drăguți”, a spus Jo în timpul probei.

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Totul părea să decurgă conform planului, însă un moment de neatenție i-a pus pe cei doi concurenți într-o situație dificilă. Unul dintre porci a reușit să iasă din țarc, iar What’s Up s-a văzut nevoit să pornească imediat după animal pentru a-l ghida înapoi.

Jo nu a stat deoparte și a încercat să îl ajute pe colegul ei. Hotărâtă să nu lase animalul să treacă, vedeta s-a poziționat astfel încât să îl poată direcționa înapoi spre țarc.

Cum a reacționat vedeta

„Sunt pe poziții. Niciun porc nu poate trece de mine”, a spus Jo, pregătită să intervină.

Situația a devenit însă tot mai tensionată în momentul în care animalul a început să se îndrepte chiar spre ea. Jo a recunoscut că s-a speriat serios când a văzut porcul venind în direcția sa.

„Vine spre mine! Să vezi un porc din ăla imens venind spre tine... M-am speriat ceva mai rău ca la casa groazei”, a spus Jo, vizibil speriată.

În cele din urmă, Jo și What’s Up au încercat împreună să ghideze animalul înapoi în țarc. Momentul le-a dat ceva emoții, însă cei doi nu au renunțat și au continuat să își ducă misiunea la bun sfârșit.

Proba a demonstrat încă o dată că, la „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”, concurenții trebuie să fie pregătiți pentru orice. De la activități gospodărești și sarcini care le testează răbdarea până la situații complet neașteptate, fiecare zi poate veni cu o nouă provocare. Pentru Jo, întâlnirea cu porcul scăpat din țarc a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai intense momente ale zilei.