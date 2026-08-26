Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 26 august 2026. Ruby și Nea Mărin au dansat alături de rromii căldărari

Ruby a avut parte de o seară specială la „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”. Vedeta a îmbrăcat portul tradițional și a dansat alături de Nea Mărin.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 26 august 2026. Ruby și Nea Mărin au dansat alături de romii căldărari | Antena 1

De această dată, Ruby s-a aflat în echipa câștigătoare și a avut parte de o seară cu totul specială la „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”. Vedeta s-a relaxat și s-a bucurat de atmosfera de sărbătoare, după ce a avut ocazia să poarte haine din portul tradițional rrom.

Ruby și Nea Mărin au dansat alături de rromii căldărari

Ruby și Johnny Romano au fost cei care au îmbrăcat costumele populare și au intrat imediat în atmosfera locului. Pentru artistă, experiența a fost una deosebită, mai ales că a avut ocazia să descopere mai îndeaproape tradițiile și obiceiurile comunității de căldărari.

„Se vede că sunt artiști în adevăratul sens al cuvântului. Piesele sunt expuse la Viena, la diferite expoziții. Respect foarte mult ceea ce fac, tradițiile și pe ei”, a spus Ruby, impresionată de lucrurile pe care le-a descoperit.

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Vedeta a îmbrăcat hainele tradiționale, iar apoi i s-a împletit părul în două codițe. Transformarea a completat atmosfera de sărbătoare, iar Ruby s-a arătat încântată de experiența inedită.

Distracția nu s-a oprit însă aici. Ruby și Nea Mărin au făcut un adevărat spectacol și au dansat pe întreaga seară. Cei doi au intrat rapid în ritmul muzicii și au reușit să-i molipsească și pe ceilalți concurenți.

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Johnny Romano, Liviu și Andrei li s-au alăturat și ei, iar seara s-a transformat într-o adevărată petrecere. Muzica, dansul și portul tradițional au creat o atmosferă specială, iar concurenții au avut ocazia să se bucure de momente diferite față de probele solicitante din timpul competiției.

Ce a spus Nea Mărin despre moment

Nea Mărin a fost, la rândul său, impresionat de felul în care oamenii din comunitate se distrează și păstrează tradițiile.

„Au stilul lor, să pocnească din degete. Au ritmul în ei. Foarte tare”, a spus Nea Mărin la testimoniale.

Ruby și Nea Mărin au continuat să danseze alături de membrii comunității de căldărari, iar momentul a fost unul dintre cele mai apreciate ale serii. După o zi plină de muncă și competiție, câștigătoarea Ruby s-a putut bucura din plin de recompensa oferită de această experiență.

Pentru vedetă, participarea la „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere” nu înseamnă doar probe și competiție, ci și ocazia de a descoperi oameni, tradiții și obiceiuri autentice.