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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 31 august 2026. Bella și Liviu, față în față cu leii. Gestul care a surprins publicul

Bella Santiago și Liviu Vârciu au ajuns într-un loc în care puțini s-ar aventura. Ce s-a întâmplat în cușca leilor și gestul neașteptat al celor doi au surprins pe toată lumea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 31 August 2026, 22:15 | Actualizat Luni, 31 August 2026, 22:21
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 31 august 2026. Bella și Liviu, față în față cu leii. Gestul care a surprins publicul | Antena 1
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Concurenții de la „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” au parte de noi provocări, iar de această dată misiunea i-a dus într-un loc în care curajul și atenția au fost esențiale. Echipa care a pierdut proba a mers la Zoo Sibiu, acolo unde concurenții au avut de îndeplinit mai multe sarcini pentru îngrijirea animalelor.

Printre cei care au acceptat provocarea s-au numărat Bella Santiago și Liviu Vârciu. Cei doi au început ziua printre animale, iar după ce s-au distrat alături de lemuri, au ajuns într-un loc mult mai solicitant: cușca leilor.

Bella Santiago și Liviu Vârciu au intrat în cușca leilor

Odată ajunși în zona destinată leilor, Bella și Liviu nu au stat prea mult pe gânduri și s-au apucat imediat de treabă. Cei doi au avut de făcut curățenie și de pregătit spațiul pentru animalele sălbatice.

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Misiunea nu a fost una tocmai ușoară, mai ales că cei doi au fost nevoiți să se descurce într-un spațiu în care se aflau animalele. Cu toate acestea, Bella și Liviu au încercat să trateze totul cu umor și să transforme experiența într-una memorabilă.

„Miros, ceva n-ai cum”, a declarat Liviu Vârciu, în timp ce își continua treaba.

Din exterior, Sonny și Rikito au urmărit cu atenție întreaga activitate. Cei doi au putut vedea cum Bella și Liviu se ocupau de curățenie și se asigurau că leii au tot ceea ce le trebuie.

Gestul neașteptat făcut de Bella Santiago

Liviu Vârciu nu s-a limitat însă doar la sarcinile care îi fuseseră trasate. Acesta a avut grijă să le pregătească leilor și apa, chiar dacă nu i se spusese în mod expres să facă acest lucru.

„Le-am făcut curat bombă, le-am pus și apă. Nu mi-a spus nimeni să le pun apă, dar eu pentru animăluțe nu simt că muncesc”, a spus Liviu.

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Atitudinea lui a arătat că, dincolo de competiție și de punctele puse în joc, experiența alături de animale a fost una care i-a făcut plăcere.

Cei doi au reușit chiar să transforme momentul într-unul de divertisment. În timp ce făceau curățenie, Bella și Liviu s-au distrat și au oferit și un scurt moment muzical.

Bella Santiago, cucerită de experiența de la Zoo Sibiu

Și Bella Santiago s-a bucurat de provocarea primită. Artista a mărturisit că activitatea nu i s-a părut o corvoadă și că s-a distrat în timp ce își îndeplinea sarcinile.

„Este amuzant. Ce am făcut noi nu e chiar muncă, mi-a plăcut”, a spus Bella Santiago.

Chiar dacă misiunea primită la Zoo Sibiu a fost una care le-a pus la încercare răbdarea și energia, Bella Santiago și Liviu Vârciu au demonstrat că pot găsi partea amuzantă chiar și în cele mai neobișnuite situații.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 31 august 2026. Ce echipă a câștigat proba. Surpriză de proporții în ultimele m...
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