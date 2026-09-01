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Rikito, pus în mare dificultate la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere! Ce a pățit când a trebuit să mulgă o măgăriță

Rikito a avut parte de un moment savuros la „Poftiți pe la noi”, după ce a fost pus să mulgă o măgăriță. Ce reacție a avut concurentul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 01 Septembrie 2026, 22:15 | Actualizat Marti, 01 Septembrie 2026, 22:26
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Pentru că au pierdut proba, Rikito și Sonny au fost puși la treabă și au primit mai multe sarcini, în timp ce căpitanii echipei roșii, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, au avut parte de momente de relaxare. Cei patru concurenți au mers împreună la o fermă, acolo unde au avut parte de o experiență cu totul neașteptată.

Moment savuros la „Poftiți pe la noi”: „Nu știu dacă fac eu bine”

Prima provocare a fost să ducă măgărițele în țarc. Rikito a încercat să se descurce cât mai bine și chiar a apelat la o metodă mai puțin obișnuită pentru a le convinge să îl urmeze.

„Trebuie să conducem frumos la țarc măgărițele. Ele sunt obișnuite și cunosc drumul deja”, a spus Rikito la testimoniale.

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Concurentul a încercat să se apropie de animale și să le vorbească, sperând că astfel va reuși să le aducă mai repede în locul indicat.

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„Am vrut să vorbesc puțin cu ele”, a mai declarat Rikito.

Pentru a le strânge mai repede în țarc, acesta a încercat chiar să imite sunetele scoase de măgărițe, spre amuzamentul celor din jur. Sonny și Rikito s-au implicat în toate activitățile și au încercat să transforme munca de la fermă într-o experiență cât mai plăcută.

Rikito, pus în dificultate la mulsul măgăriței

A urmat însă momentul care i-a dat cele mai mari bătăi de cap lui Rikito. Concurentul a fost nevoit să mulgă o măgăriță, însă lucrurile nu au decurs deloc așa cum se aștepta.

„Domnul Liviu crește măgari pentru lapte de măgăriță și noi trebuie să mulgem măgărița, dar nu iese nimic. Am tras tare și nu ieșea nimic, nimic. Nu știu dacă fac eu bine sau asta e măgar sau măgăriță”, a glumit Rikito.

Văzând că Rikito întâmpină dificultăți, Sonny a preluat rapid sarcina și a încercat să îi arate cum trebuie procedat. Spre deosebire de colegul său, acesta s-a descurcat mult mai bine.

„Frățelo știe foarte bine”, a spus Rikito despre Sonny.

Rikito a încercat să urmeze exemplul colegului său și să ducă la bun sfârșit sarcina, însă nu a reușit să obțină rezultatul dorit. Momentul a stârnit, însă, hohote de râs și a demonstrat încă o dată că probele de la „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” pot lua cele mai neașteptate turnuri.

Chiar dacă munca de la fermă nu a fost tocmai ușoară, Rikito și Sonny s-au bucurat de experiență și s-au implicat în toate activitățile. Cei doi căpitani ai echipei galbene au demonstrat că, dincolo de competiție și de presiunea probelor, știu să se bucure și de momentele inedite pe care le trăiesc în cadrul emisiunii.

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