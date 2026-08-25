Sonny și Rikito caută prima lor victorie în această săptămână, după ce echipa roșie a câștigat ieri, la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere! Show-ul a fost lider de audiență.

Sonny și Rikito caută prima lor victorie în această săptămână la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere | Antena 1

Un sezon în care aventurile prin țară i-au purtat pe cei de acasă prin locații de neuitat, iar probele pe concurenți prin momente pe care le vor păstra mereu ca amintire. Cu fiecare ediție, aventurile lui Nea Mărin și ale participanților aduc stare de bine și motive reale de a nu rata niciun minut. Săptămâna a început pe primul loc în clasamentul audiențelor, iar diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere continuă.

Sonny și Rikito caută prima lor victorie în această săptămână, după ce echipa roșie a câștigat ieri

Primii care au câștigat și s-au bucurat de relaxare au fost cei din echipa roșie, condusă de Liviu și Andrei. Jo și What’s UP au profitat la maximum de victoria obținută și au avut șansa de a vedea locuri de neratat.

Prima ediție din această săptămână a captat telespectatorii, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:29 – 23:29, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 4.0 puncte de rating şi 19.1% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.5 puncte de rating şi 16.5% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:09, peste 820 de mii de telespectatori se bucurau de emisiune.

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Dacă ieri au pierdut, cei din echipa galbenă nu vor să accepte că șirul înfrângerilor ar putea continua. ”Mă pregătesc pentru o nouă zi, poate azi câștig”, va menționa Ruby, încă de la trezire. Și căpitanul Sonny va fi la fel de motivat: ”Am pierdut ieri, fratelo. Trebuie să tragem, neapărat câștigăm”.

Pentru proba serii, vor ajunge într-o nouă locație surprinzătoare care le va aduce provocări pe măsură. ”Am ajuns în Avrig, la o casă cu susul în jos. Frumoasă atmosfera, liniște, aer curat”, va puncta Andrei Ștefănescu

Cine va învinge și va profita de relaxare? Vedem de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Nu ratați în fiecare luni, marți și miercuri, noi ediții Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere!