Andra și Andrei Stoica de la Power Couple sezonul 2 au împlinit 19 ani de relație. Imaginea rară de la începutul relației lor

Andrei și Andra Stoica de la Power Couple sezonul 2 au sărbătorit 19 ani de când formează un cuplu și au postat o imagine emoționantă de la începutul relației lor.

În imagini apar și cei trei copii ai lor, care le-au întregit tabloul de familie, dar și poze cu ei din timpul probelor dificile de la Power Couple sezonul 2. | Antena 1

Andra și Andrei Stoica formează unul dintre cele mai puternice cupluri din showbiz și trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste de 19 ani.

Andrei și Andra Stoica, 19 ani de relație

Cei doi au creat o familie minunată și sunt părinții a trei copii. Chiar dacă drumul lor împreună a fost presărat de-a lungul anilor și cu multe provocări, Andra și Andrei au știut întotdeauna să se susțină reciproc și să dea totul pentru binele relației lor.

În cadrul emisiunii Power Couple sezonul 2, cei doi soți au demonstrat că formează o echipă puternică și atunci când vine vorba de o competiție. Cu spirit competitiv, determinați și dovedind cât de bine se cunosc și se iubesc, Andra și Andrei au reușit să surprindă pe toată lumea cu legătura lor specială.

La împlinirea celor 19 ani de relație, Andrei Stoica a postat mai multe imagini cu el și soția lui, una dintre ele fiind chiar de la începutul relației lor, când abia se cunoscuseră.

Celebrul luptător MMA a scris o descriere emoționantă la postarea pe care a făcut-o pe contul lui de Instagram, fiind în continuare îndrăgostit iremediabil de soția lui.

„La mulți ani nouă. 19 ani împreună. Eu am venit din foc și furtună, și adevărul e că în mine arde același foc și azi. Așa sunt eu, și tu ai știut mereu. Dar, indiferent de cât de puternic arde, loialitatea mea rămâne aici, la familia noastră.

Tu ai fost liniștea mea, omul care m-a ținut drept când lumea mea se clătina. Fără tine nu aș fi construit nimic din ce avem azi. M-ai primit cu tot, cu bune și cu rele. Știu că nu am fost mereu cel mai ușor bărbat, dar iubirea pentru tine nu s-a stins niciodată. Mulțumesc pentru tot ce suntem. Te iubesc”, a scris sportivul la descrierea postării sale cu 14 fotografii.

Andra și Andrei Stoica au 3 copii, doi băieți, Alex și Albert, și o fetiță pe nume Eva, în vârstă de 6 ani.

Cei doi s-au cunoscut la Balul Bobocilor, în adolescență. Fratele Andrei și cel al lui Andrei au fost colegi de bancă în liceu și i-au încurajat pe cei doi să se întâlnească, să vadă dacă se potrivesc. La acea vreme, Andrei este student în primul an de facultate, iar Andra era elevă în clasa a XII-a.

Chiar de la primele întâlniri, Andrei a spus că a știut că Andra va fi femeia lângă care își va construi o familie, simțind că împreună vor ști mereu cum să depășească momentele dificile.

