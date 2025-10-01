Cum a devenit cunoscut Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă după ce s-a retras din sport

Antena Căutare
Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, fac echipă la Power Couple 2026. Antrenorul este un nume faimos în lumea mondenă, însă puțini sunt cei care știu cum a devenit cunoscut, de fapt.

Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 16:02 | Actualizat Joi, 02 Octombrie 2025, 16:04
Cătălin Zmărăndescu a acceptat provocarea Power Couple 2026, unde va participa alături de soția lui. Cei doi au plecat de curând în experiența vieții lor din Malta. Filmările pentru noul sezon al reality show-ului au început la finalul lunii septembrie.

După 11 ani de relație, antrenorul de arte marțiale de contact și partenera lui au decis să arate tuturor că sunt un cuplu invincibil. Cătălin Zmărăndescu are foarte mare încredere în abilitățile sale și consideră că va face față tuturor probelor, mai ales că are o rezistență uimitoare.

Deși a participat la mai multe emisiuni TV, acesta speră să nu se lase copleșit de emoții pentru că este prima oară când intră într-o competiție alături de soția lui. Un lucru este cert, aceștia așteaptă cu nerăbdare să demonstreze că povestea lor de iubire este unică.

„Sunt obișnuit cu provocările și competițiile care mă scot din zona de confort, însă, de această dată, este o premieră și pentru mine – intru în joc alături de soția mea. Toată viața am fost pe cont propriu în drumul către victorii, știind că ea îmi este aproape, însă acum suntem împreună. Am acceptat participarea în Power Couple pentru că am simțit că este modul în care putem demonstra că atunci când suntem amândoi, putem depăși orice obstacol. Să înceapă competiția!”, a spus celebrul antrenor.

Cum a devenit celebru Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă în prezent

De-a lungul anilor, Cătălin Zmărăndescu și-a construit o carieră de succes în industria sportului. În prezent, acesta este unul dintre cei mai apreciați antrenori de arte marțiale de contact din România.

Înainte de a ajunge în atenția publicului, concurentul de la Power Couple a fost luptător profesionist. De asemenea, antrenorul a devenit celebru după ce a acceptat propunerea lui Gigi Becali de a fi garda lui de corp.

După câțiva ani petrecuți alături de omul de afaceri, Cătălin Zmărăndescu a hotărât că este mai bine să renunțe la meseria pe care o avea, concentrându-și atenția asupra pasiunii sale: sportul.

Puțini sunt cei care știu faptul că sportivul a fost campion național la Wushu și Muay Thai, vicecampion european în anul 2000, iar mai apoi vicecampion mondial la Wushu. Încă din copilărie, acesta aducea acasă o mulțime de medalii pentru performanța sa.

Chiar dacă s-a retras din sport, concurentul de la Power Couple 2026 și-a păstrat pasiunea pentru arte marțiale de contact. Așadar, sportivul a decis să le împartă din cunoștințele sale și celor pasionați de acest sport, devenind antrenor.

Colaj cu Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza

Un lucru este cert, Cătălin Zmărăndescu se mândrește cu o carieră de succes și o familie minunată. De când a devenit faimos în showbiz-ul românesc, acesta a fost destul de discret în ceea ce privește viața personală și evenimentele importante din familie.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Naba Salem, dezvăluiri despre ispite și concurenții din sezonul 9 Insula Iubirii. Vezi acum interviul exclusiv!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Naba Salem, dezvăluiri despre ispite și concurenții din sezonul 9 Insula Iubirii. Vezi acum interviul exclusiv!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
