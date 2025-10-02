Ce palmares incredibil are Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Performanțele care au pus România pe harta gimnasticii mondiale

Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan Bănică, intră în competiția cuplurilor de la Antena 1, Power Couple România, sezonul 3. Iată ce palmares impresionant are Sandra Izbașa.

Ce palmares incredibil are Sandra Izbașa de la Power Couple 2026 | GettyImages

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică formează unul dintre cele nouă cupluri care participă la Power Couple 2026. Filmările pentru noul sezon au început deja în Malta.

Ce palmares impresionant are Sandra Izbașa în gimnastică

Sandra Izbașa, născută pe data de 18 iunie 1990, a scris istorie pentru România în gimnastică, urcând pe podiumuri internaționale încă din adolescență. Ea a reprezentat România la Campionate Europene, cât și la Jocurile Olimpice, întorcându-se cu medalii importante.

Pe 10 aprilie 2014, la vârsta de 24 de ani, Sandra Izbașa s-a retras definitiv din lumea sportului.

Sandra a început gimnastica în 1994, la clubul Steaua București, înainte cochetând cu tenisul, scrima și handbalul. În 2002, s-a alăturat lotului național de gimnastică.

În 2004, la Campionatele Europene de Juniori, s-a clasat pe locul VI la individual și a câștigat medalia de argint la finala la sol.

În 2005, în Japonia, tot la proba pentru Juniori, a câștigat medalia de aur la sol și sărituri.

În 2006, primul an în care a concurat la senioare, a câștigat competiția individuală, la sol și sărituri la Campionatul Internațional al României.

În același an, la finala Cupei Mondiale de la Lyon, Franța, prima sa competiție internațională, Sandra Izbașa a câștigat medalia de bronz la bârnă și pe cea de argint la sol.

Tot în 2006, la Campionatele Europene de la Volos, Grecia, tânăra a câștigat medalia de argint la echipe, medalia de aur la sol și cea de bronz la finala de la bârnă.

De asemenea, în același an, la Campionatele Mondiale de la Aarhaus, Danemarca, a obținut argintul la bârnă și medalia de bronz la individual compus, fiind singura gimnastă română care a adus medalii de la competiția respectivă.

În 2007, Sandra Izbașa a concurat la mai multe campionate mondiale, dar și europene. La Amsterdam, s-a calificat în finale la individual compus, sărituri bârnă și sol. Gimnasta a câștigat medalia de argint la competiția individuală, s-a clasat pe locul VIII la sărituri, a obținut medalia de argin la bârnă, în ciuda faptului că s-a accidentat la gleznă în timpul coborârii, ceea ce a determinat-o să nu mai concureze la sol. După doar patru luni, a concurat la Campionatele Mondiale din 2007, unde a câștigat medalia de bronz la echipe, s-a clasat pe locul IX la individual compus și a terminat pe VIII la finala de la sol.

În 2008, gimnasta câștiga aur la sol la Jocurile Olimpice de la Beijing, fiind momentul care a consacrat-o în gimnastica mondială. De asemenea, a câștigat medalia de bronz la echipe la Beijing și s-a clasat pe locul VIII la finala la induvidual compus.

În același an a concurat la Campionatele Europene de la Clermond-Ferrand, Franța, unde a câștigat medalia de aur la echipe, aur la sol și argint la bârnă.

În 2010, a câștigat aurul la sol la Cupa Mondială de la Gent, Belgia. În același an, la Campionatul Mondial de la Rotterdam, a ajutat echipa să se califice pe locul IV, obținând cele mai mari note la sol și sărituri și a doua notă la bârnă. La individuale, s-a calificat pe locul III la sol, potrivit unei surse.

În 2012, Sandra Izbașa a participat la Campionatele Europene de la Bruxelles, întorcându-se cu medalia de aur la sărituri și cu încă o medalie de aur la echipe.

Tot în 2012, la Jocurile Olimpice de vară de la Londra a câștigat medalia de aur la sărituri și medalia de bronz cu echipa feminină de gimnastică a României.

Sandra Izbașa continuă să fie o inspirație pentru români mai mari sau mai mici. Ea promovează în mediul online un stil de viață sănătos și contribuie la educarea tinerelor talente.

De la retragerea din sport, aceasta și-a descoperit noi pasiuni, a urmat cursuri de actorie, inspirată fiind de soțul său, Răzvan Bănică, la rândul său actor. Cei doi s-au cununat în ziua în care au împlinit trei ani de când s-au cunoscut, pe 30 iulie 2023, conform unei surse.

„Un moment foarte special şi ne bucurăm din suflet că am putut să luăm parte la acestă slujbă minunată şi că suntem căsătoriţi în faţa lui Dumnezeu! Astăzi ne-am dorit să fie ziua noastră, pentru că exact acum trei ani noi ne-am cunoscut. Şi am zis să lăsăm emoţiile la hotel şi să ne simţim extraordinar de bine”, a spus ea la ieșirea din biserică.

La Power Couple 2026, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică vor trece prin probe de foc , arătându-și spiritul de competiție, buna comunicare și iubirea pe care și-o poartă.

Au început filmările pentru Power Couple 2026

Poveștile de dragoste care rezistă timpului trec prin clipe care clădesc amintiri, prin momente dificile care-i învață să se ridice, dar și prin cele în care zâmbesc la maximum.

La bine și la greu, cele nouă cupluri care au acceptat provocarea sunt gata să fie puse la cele mai surprinzătoare probe! Următoarea perioadă aduce o provocare care le va scoate din zona de confort pe unele dintre cele mai cunoscute cupluri de vedete din țară: sezonul 3 Power Couple România!

