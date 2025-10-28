Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Imagini exclusive de la filmările noului sezon Power Couple România în Malta. Detalii despre noile probe ale concurenților

Imagini exclusive de la filmările noului sezon Power Couple România în Malta. Detalii despre noile probe ale concurenților

Pentru cele nouă cupluri, filmările pentru sezonul 3 Power Couple au început în Malta, iar adrenalina și dorința de a câștiga îi ține pe toți ca pe jar.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 13:15 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 14:02

Iată câteva detalii exclusive despre noile probe cu care se confruntă în acest an cele nouă echipe.

Proba în care bărbații experimentează durerile nașterii va continua să le facă viața un calvar concurenților și în acest an. În timp ce ei plâng, partenerele lor vor privi neputincioase, sperând ca ei să rezite durerilor extreme pentru a câștiga proba.

Detalii exclusive despre noile probe Power Couple sezonul 3

De această dată, însă, ei vor trebui să ducă durerea pe picioare, nu doar întinși pe masa unui cabinet ginecologic.

Citește și: Primele imagini din noua locație în care se filmează sezonul 3 din Power Couple, de la Antena 1: „Am fost de trei ori în Malta”

O altă probă inedită va fi cea în care va fi simulată o furtună, iar concurenții vor trebui să lupte contra curentului.

De asemenea, va continua să existe și proba în care concurenții se întrec cu mașinile. Dacă se ciocnesc sau nu , dacă scapă nevătămați sau nu, rămâne de văzut.

O probă de-a dreptul înfricoșătoare este cea cu mersul pe bicicletă la înălțime, deasupra mării, cu capul în jos. Proba aceasta e un calvar pentru oricine are frică de înălțime și vom afla care dintre concurenți va întâmpina dificultăți.

Încă o probă dificilă pentru cei cu frica de înălțime va fi cea cu săritura cu coarda în gol, care nu doar că le va hrăni adrenalina și frica, dar îi va face să aprecieze și mai mult legătura pe care au cu partenerele lor.

Power Couple a ajuns la cel de-al treilea sezon, iar în aceste zile, în Malta, sub soarele puternic, condimentat în acest an, de ploi, cele nouă echipe dau totul pentru a ajunge până la final! Totul va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

După cum deja a fost anunțat, locația este una diferită, iar participanții se bucură deja de ea! În inima Maltei, într-o vilă cu trei etaje, cele nouă cupluri își petrec serile, dar și zilele atunci când așteaptă să intre la următoarele probe!

Citește și: Cum arată casa lui Dani Oțil din Corbeanca. Matinalul de la Neatza locuiește acolo de mai bine de 14 ani

Pe lângă camerele în care dorm, cuplurile au la dispoziție o piscină pe acoperișul casei, o masă de biliard la etajul 2, dar și mai multe living-uri în care își pot petrecere timpul.

”Sezonul 3 aduce multe surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru cei de acasă. Prima pe care am decis să v-o dezvăluim este referitoare la locație – deoarece, de această dată, după 2 ani petrecuți în Insula Gozo, suntem chiar în inima Maltei! Știam deja că este o țară extrem de frumoasă, cu multe locații potrivite probelor din acest sezon, așa că alături de colegii mei, am căutat câteva zile bune vila perfectă în care cuplurile să-și petreacă timpul pe care-l vor sta în show.

Am fost de trei ori în prospecție, verificând fiecare zonă și vilă care s-ar fi putut potrivi cerințelor noastre! Suntem încântați de ceea ce am găsit și ne-am bucurat să vedem și reacțiile lor, când au descoperit-o! Mai multe… veți afla, în curând!”, declară Emilia Vlad, Producătorul General al formatului.

colaj dani otil
+3
Mai multe fotografii

Citește și: Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple

Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea “unică în Europa” a milionarului român care va câştiga o avere! “Nu am mai văzut aşa ceva” Afacerea &#8220;unică în Europa&#8221; a milionarului român care va câştiga o avere! &#8220;Nu am mai văzut aşa ceva&#8221;
Observatornews.ro "Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo "Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Citește și
Primele imagini din noua locație în care se filmează sezonul 3 din Power Couple, de la Antena 1: „Am fost de trei ori în Malta”
Primele imagini din noua locație în care se filmează sezonul 3 din Power Couple, de la Antena 1: „Am fost de...
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Cum arată părinții ADDEI de la Power Couple 2026. Artista se mândrește cu ei
Cum arată părinții ADDEI de la Power Couple 2026. Artista se mândrește cu ei
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x