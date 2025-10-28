Imagini exclusive de la filmările noului sezon Power Couple România în Malta. Detalii despre noile probe ale concurenților

Pentru cele nouă cupluri, filmările pentru sezonul 3 Power Couple au început în Malta, iar adrenalina și dorința de a câștiga îi ține pe toți ca pe jar.

Iată câteva detalii exclusive despre noile probe cu care se confruntă în acest an cele nouă echipe.

Proba în care bărbații experimentează durerile nașterii va continua să le facă viața un calvar concurenților și în acest an. În timp ce ei plâng, partenerele lor vor privi neputincioase, sperând ca ei să rezite durerilor extreme pentru a câștiga proba.

Detalii exclusive despre noile probe Power Couple sezonul 3

De această dată, însă, ei vor trebui să ducă durerea pe picioare, nu doar întinși pe masa unui cabinet ginecologic.

O altă probă inedită va fi cea în care va fi simulată o furtună, iar concurenții vor trebui să lupte contra curentului.

De asemenea, va continua să existe și proba în care concurenții se întrec cu mașinile. Dacă se ciocnesc sau nu , dacă scapă nevătămați sau nu, rămâne de văzut.

O probă de-a dreptul înfricoșătoare este cea cu mersul pe bicicletă la înălțime, deasupra mării, cu capul în jos. Proba aceasta e un calvar pentru oricine are frică de înălțime și vom afla care dintre concurenți va întâmpina dificultăți.

Încă o probă dificilă pentru cei cu frica de înălțime va fi cea cu săritura cu coarda în gol, care nu doar că le va hrăni adrenalina și frica, dar îi va face să aprecieze și mai mult legătura pe care au cu partenerele lor.

Power Couple a ajuns la cel de-al treilea sezon, iar în aceste zile, în Malta, sub soarele puternic, condimentat în acest an, de ploi, cele nouă echipe dau totul pentru a ajunge până la final! Totul va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

După cum deja a fost anunțat, locația este una diferită, iar participanții se bucură deja de ea! În inima Maltei, într-o vilă cu trei etaje, cele nouă cupluri își petrec serile, dar și zilele atunci când așteaptă să intre la următoarele probe!

Pe lângă camerele în care dorm, cuplurile au la dispoziție o piscină pe acoperișul casei, o masă de biliard la etajul 2, dar și mai multe living-uri în care își pot petrecere timpul.

”Sezonul 3 aduce multe surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru cei de acasă. Prima pe care am decis să v-o dezvăluim este referitoare la locație – deoarece, de această dată, după 2 ani petrecuți în Insula Gozo, suntem chiar în inima Maltei! Știam deja că este o țară extrem de frumoasă, cu multe locații potrivite probelor din acest sezon, așa că alături de colegii mei, am căutat câteva zile bune vila perfectă în care cuplurile să-și petreacă timpul pe care-l vor sta în show.

Am fost de trei ori în prospecție, verificând fiecare zonă și vilă care s-ar fi putut potrivi cerințelor noastre! Suntem încântați de ceea ce am găsit și ne-am bucurat să vedem și reacțiile lor, când au descoperit-o! Mai multe… veți afla, în curând!”, declară Emilia Vlad, Producătorul General al formatului.

