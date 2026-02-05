Antena Căutare
Mădălin și Dilinca, mesaj emoționant după eliminarea de la Power Couple. Ce au transmis: „Am văzut cum este să fim toți oameni”

Mădălin și Dilinca au părăsit Power Couple, după 5 săptămâni de competiție. După difuzarea momentului în care și-au luat rămas bun de la colegi și de la Malta, Mădălin a publicat pe rețelele sociale un mesaj emoționant, în care a recunoscut că a trăit cea mai frumoasă experiență alături de logodnica sa. 

Publicat: Joi, 05 Februarie 2026, 17:38
Mădălin și Dilinca, eliminați de la Power Couple | Antena 1

Chiar dacă experiența Power Couple a fost presărată și cu momente grele de panică și lacrimi, Mădălin și Dilinca au recunoscut că și-ar mai fi dorit să mai stea în Malta, dar au acceptat votul și regulile jocului.

Mădălin a scris pe rețelele sociale un mesaj emoționant, în care a mărturisit că a văzut ce înseamnă să fii om.

Ce mesaj au transmis Mădălin și Dilinca după ce au părăsit Power Couple

„Mulțumim, Power Couple!
Cam asta a fost povestea noastră aici!

O poveste frumoasă, stresantă, cu bune, cu perfecte, cu rele, cu dezastruoase, dar cu zâmbetul pe buze!

Am văzut cum este să trăiești sub presiune, am văzut câtă muncă se ascunde în spatele camerelor și am văzut cum este să fim toți OAMENI! Cu reacții frumoase, cu emoții, cu plâns, cu râs, cu frustrări, cu atacuri de panică! ESTE NORMAL SĂ FII OM! SĂ TRĂIEȘTI ȘI SĂ REACȚIONEZI!

A fost cea mai tare experiență pe care am avut-o în viața noastră și suntem siguri că ne-a schimbat viața!

Adevărul este că ne-am mai fi jucat puțin, nu am de ce să mint, dar trebuie să conștientizăm că e o competiție și trebuie jucat jocul!

Mulțumim din suflet pentru ocazia de a experimenta ceva atât de frumos!

Felicitări, oameni frumoși și sensibili, puternici și hotărâți!

Cam atât a fost! Mulțumim!”, a scris Mădălin pe contul lui de Instagram.

Mădălin și Dilinca au părăsit emisiunea după ediția de pe 4 februarie. Proba de cuplu a adus un labirint senzorial cum nu s-a mai văzut până în prezent. Cele mai diverse reacții și cele mai amuzante comentarii au fost trăite la cote înalte, iar clasamentul final a adus mari surprize. Cătălin și Luiza Zmărăndescu au ajuns pentru a patra dată, consecutiv, la votul de eliminare. De această dată contra lui Mădălin și a Dilincăi. Cei din urmă au părăsit show-ul, după ce voturile din casă au fost, încă o dată, în favoarea familiei Zmărăndescu.

Cinci săptămâni încheiate în formatul TV care face ca începutul de săptămână să fie de neratat! Cu probe care îi trec pe cei de acasă prin toate stările, de la râs, la lacrimi și de la seriozitate, la comedie reală, Power Couple rămâne prima alegere în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

