Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Motivul pentru care Adi Sînă și Anca Serea au renunțat la verighete. Ce declarații a făcut vedeta despre căsnicia sa

Motivul pentru care Adi Sînă și Anca Serea au renunțat la verighete. Ce declarații a făcut vedeta despre căsnicia sa

Anca Serea a explicat de ce ea și Adi Sînă nu mai poartă verighetele și nu se mai urmăresc pe rețelele sociale. Vedeta a clarificat zvonurile despre o posibilă separare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 26 Iunie 2026, 16:14 | Actualizat Vineri, 26 Iunie 2026, 16:17
Galerie
Anca Serea a explicat de ce ea și Adi Sînă nu mai poartă verighetele și nu se mai urmăresc pe rețelele sociale. Vedeta a clarificat zvonurile despre o posibilă separare. | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

S-a aflat motivul pentru care Adi Sînă și Anca Serea au renunțat să mai poarte verighetele. Vedeta a decis să lămurească situația și să răspundă speculațiilor apărute în ultima perioadă privind o posibilă separare.

Motivul pentru care Adi Sînă și Anca Serea au renunțat la verighete

Zvonurile despre o eventuală despărțire dintre cei doi au început să circule tot mai intens, mai ales după ce fanii au observat anumite schimbări în comportamentul lor online. Faptul că nu s-ar mai urmări reciproc pe rețelele sociale și absența verighetelor au ridicat semne de întrebare în rândul urmăritorilor.

Anca Serea a abordat subiectul și a explicat că lucrurile nu stau așa cum au fost prezentate în mediul online. În cadrul unei intervenții la Știrile Antena Stars, vedeta a vorbit despre motivele reale pentru care nu mai poartă verigheta și a transmis că anumite detalii de pe internet sunt interpretate exagerat.

Articolul continuă după reclamă

Referitor la imaginile cu ea și Adi Sînă, Anca a precizat că există fotografii împreună, însă nu consideră că trebuie să demonstreze constant nimic publicului.

Citește și: Reacția Ancăi Serea după ce s-a spus că ar divorța de Adi Sînă: „Revin cu lămuriri”

„Ba ne-am pozat împreună, dar eu nu am apucat să postez încă pentru că am ajuns acasă seara, la zece și ceva. Adică nu am considerat niciodată că sunt responsabilă față de urmăritorii mei să postez doar poze cu soțul meu. Nu vreau să dovedesc nimic nimănui, ba mai mult, în această perioadă în care nu prea înțeleg ce s-a întâmplat și care a fost faptul declanșator”, a declarat Anca Serea.

Ce declarații a făcut vedeta despre căsnicia sa

Un alt subiect care a atras atenția a fost legat de verighete. Vedeta a explicat că motivul pentru care nu le mai poartă nu are legătură cu relația dintre ea și soțul ei, ci este unul mult mai simplu.

Anca Serea a spus că verigheta a devenit prea strâmtă, atât pentru ea, cât și pentru Adi Sînă, după schimbări fizice normale.

„Nu port verigheta pentru că m-am mai îngrășat puțin și mi-a rămas mică și mie, și lui. Uite, de acum o să fac tot posibilul să o port. Nu stau cu verigheta în casă, nici cu cercei, nici cu nimic”, a mai spus vedeta.

În ceea ce privește faptul că cei doi nu se mai urmăresc pe Instagram, Anca Serea a considerat că acest aspect a fost transformat într-un subiect mult prea important.

„De la un «nu ne urmărim pe Instagram» se pune... Dar poate am pus noi un pariu, poate avem noi o strategie, v-ați gândit la chestia asta? Mi se pare atât de stupid. Doi oameni care sunt de 16 ani împreună și au o familie, mi se pare stupid să stăm acum să ne agățăm de niște detalii din acestea”, a explicat Anca Serea.

+1
Mai multe fotografii

Adi Sînă și Anca Serea formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc, iar relația lor a fost de-a lungul timpului în atenția publicului. Cei doi au vorbit de mai multe ori despre familia lor și despre provocările unei relații de lungă durată.

Ce se va întâmpla cu averea Mirabelei Dauer după moartea sa. Decizia neașteptată luată de artistă...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Încasează trei pensii de la stat și e gata să facă o investiție de proporții pentru români: „Absolut demențială” Încasează trei pensii de la stat și e gata să facă o investiție de proporții pentru români: „Absolut demențială”
Observatornews.ro Domenico Perri, jefuit de fosta soţie după ce a înşelat-o. I-a furat portretul lui Armani, semnat de designer Domenico Perri, jefuit de fosta soţie după ce a înşelat-o. I-a furat portretul lui Armani, semnat de designer
Antena 3 HARTA temperaturilor din România în timpul Codului roșu de caniculă. ANM: Vom avea maxime de peste 40 de grade Celsius în multe regiuni HARTA temperaturilor din România în timpul Codului roșu de caniculă. ANM: Vom avea maxime de peste 40 de grade Celsius în multe regiuni
SpyNews Denisa Drăgan a dat-o afară pe bona fiicei ei! Ce mare secret îi ascunsese și cum i-a pus în pericol viața copilei Denisa Drăgan a dat-o afară pe bona fiicei ei! Ce mare secret îi ascunsese și cum i-a pus în pericol viața copilei
Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Diana Munteanu, imagini de senzație din vacanță. Cum a pozat vedeta alături de fiul ei
Diana Munteanu, imagini de senzație din vacanță. Cum a pozat vedeta alături de fiul ei
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Dorian Popa, primele declarații înainte de munca în folosul comunității. Ce a spus artistul
Dorian Popa, primele declarații înainte de munca în folosul comunității. Ce a spus artistul
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
Nicușor Dan a vorbit despre o eventuală suspendare: ”Nu cred că este cazul!”
Nicușor Dan a vorbit despre o eventuală suspendare: ”Nu cred că este cazul!” BZI
Interimatul la conducerea SRI nu va mai putea depăși 30 de zile. Directorul civil nu trebuie să fi avut relații contractuale sau operative cu instituția
Interimatul la conducerea SRI nu va mai putea depăși 30 de zile. Directorul civil nu trebuie să fi avut relații... Jurnalul
Bianca Drăgușanu, incident neplăcut într-un hipermarket din București: Eu am vorbit frumos cu tine,nu înțeleg de ce țipi la mine
Bianca Drăgușanu, incident neplăcut într-un hipermarket din București: Eu am vorbit frumos cu tine,nu înțeleg... Kudika
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace Redactia.ro
Cum a reuşit un orădean să-şi cumpere 8 case în Anglia:
Cum a reuşit un orădean să-şi cumpere 8 case în Anglia: "Nu e noroc" Observator
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x