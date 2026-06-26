Motivul pentru care Adi Sînă și Anca Serea au renunțat la verighete. Ce declarații a făcut vedeta despre căsnicia sa

Anca Serea a explicat de ce ea și Adi Sînă nu mai poartă verighetele și nu se mai urmăresc pe rețelele sociale. Vedeta a clarificat zvonurile despre o posibilă separare.

Anca Serea a explicat de ce ea și Adi Sînă nu mai poartă verighetele și nu se mai urmăresc pe rețelele sociale. Vedeta a clarificat zvonurile despre o posibilă separare. | Instagram

S-a aflat motivul pentru care Adi Sînă și Anca Serea au renunțat să mai poarte verighetele. Vedeta a decis să lămurească situația și să răspundă speculațiilor apărute în ultima perioadă privind o posibilă separare.

Motivul pentru care Adi Sînă și Anca Serea au renunțat la verighete

Zvonurile despre o eventuală despărțire dintre cei doi au început să circule tot mai intens, mai ales după ce fanii au observat anumite schimbări în comportamentul lor online. Faptul că nu s-ar mai urmări reciproc pe rețelele sociale și absența verighetelor au ridicat semne de întrebare în rândul urmăritorilor.

Anca Serea a abordat subiectul și a explicat că lucrurile nu stau așa cum au fost prezentate în mediul online. În cadrul unei intervenții la Știrile Antena Stars, vedeta a vorbit despre motivele reale pentru care nu mai poartă verigheta și a transmis că anumite detalii de pe internet sunt interpretate exagerat.

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Referitor la imaginile cu ea și Adi Sînă, Anca a precizat că există fotografii împreună, însă nu consideră că trebuie să demonstreze constant nimic publicului.

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„Ba ne-am pozat împreună, dar eu nu am apucat să postez încă pentru că am ajuns acasă seara, la zece și ceva. Adică nu am considerat niciodată că sunt responsabilă față de urmăritorii mei să postez doar poze cu soțul meu. Nu vreau să dovedesc nimic nimănui, ba mai mult, în această perioadă în care nu prea înțeleg ce s-a întâmplat și care a fost faptul declanșator”, a declarat Anca Serea.

Ce declarații a făcut vedeta despre căsnicia sa

Un alt subiect care a atras atenția a fost legat de verighete. Vedeta a explicat că motivul pentru care nu le mai poartă nu are legătură cu relația dintre ea și soțul ei, ci este unul mult mai simplu.

Anca Serea a spus că verigheta a devenit prea strâmtă, atât pentru ea, cât și pentru Adi Sînă, după schimbări fizice normale.

„Nu port verigheta pentru că m-am mai îngrășat puțin și mi-a rămas mică și mie, și lui. Uite, de acum o să fac tot posibilul să o port. Nu stau cu verigheta în casă, nici cu cercei, nici cu nimic”, a mai spus vedeta.

În ceea ce privește faptul că cei doi nu se mai urmăresc pe Instagram, Anca Serea a considerat că acest aspect a fost transformat într-un subiect mult prea important.

„De la un «nu ne urmărim pe Instagram» se pune... Dar poate am pus noi un pariu, poate avem noi o strategie, v-ați gândit la chestia asta? Mi se pare atât de stupid. Doi oameni care sunt de 16 ani împreună și au o familie, mi se pare stupid să stăm acum să ne agățăm de niște detalii din acestea”, a explicat Anca Serea.

Adi Sînă și Anca Serea formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc, iar relația lor a fost de-a lungul timpului în atenția publicului. Cei doi au vorbit de mai multe ori despre familia lor și despre provocările unei relații de lungă durată.